Общество 22.03.2023 в 16:20

В Бурятии водители упорно едут через Транссиб «на красный»

Более 20 лихачей привлечены к ответственности за нарушения ПДД на переездах
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В Бурятии водители упорно едут через Транссиб «на красный»
В Бурятии с начала 2023 года, согласно информации ГИБДД, более 20 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов. Основанием для административного наказания стали результаты работы систем видеонаблюдения, а также замечания, переданные дежурными работниками переездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основным видом нарушений остается попытка пересечь пути на запрещающие сигналы переездной сигнализации. Так, на железнодорожном переезде в поселке Челутай, благодаря работе системы видеонаблюдения, зафиксировано три таких нарушения. Подтверждающие материалы по каждому случаю переданы в ГИБДД, а один из водителей на основании данных видеофиксации оштрафован на 5 тыс рублей.

В рамках месячника «Внимание, переезд!», проходящего на Восточно-Сибирской железной дороге, в поселке Челутай сегодня  состоялась профилактическая акция с участием сотрудников магистрали и представителей ГИБДД. Водителям автомобилей вручили специальные памятки, напомнив, что пренебрежение правилами безопасности приводит не только к штрафам, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей в случае столкновения автомобиля с поездом.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан неукоснительно следовать правилам дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.

Фото: ВСЖД
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желдороги переезды нарушения

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