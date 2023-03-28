Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев награжден орденом Почета

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета главу Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева. Указ от 27 марта опубликован на официальном портале главы государства.В документе отмечается, что Хамбо Лама награжден «за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания».Дамбе Аюшееву 60 лет. Он является 24-м по счету главой Буддийской традиционной Сангхи России. Родился в селе Бурсомон Красночикойского района Читинской области. Окончил педучилище, работал учителем средней школы в Агинском Бурятском автономном округе. Затем окончил Буддийский университет в Улан-Баторе (Монголия), специализировался на тибетской медицине.28 апреля 1995 года Дамба Аюшеев на альтернативной основе избирается XXIV Пандито Хамбо Ламой, председателем Центрального духовного управления буддистов РФ, впоследствии переименованного в Буддийскую традиционную Сангху России.За время пребывания Дамбы Аюшеева на этом посту был вновь возведёны все исторические дацаны, открыты два буддийских института, где преподают бурятские, тибетские и монгольские учителя. Открыты новые дацаны и дуганы на территории этнической Бурятии.С августа 1995 года член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. С декабря 1998 года член президиума Межрелигиозного совета России. Вице-президент Азиатской буддийской конференции за мир.Фото: kremlin.ru