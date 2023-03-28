Общество 28.03.2023 в 14:44
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев награжден орденом Почета
Владимир Путин наградил главу российских буддистов за «укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания»
Текст: Номер один
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета главу Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева. Указ от 27 марта опубликован на официальном портале главы государства.
В документе отмечается, что Хамбо Лама награжден «за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания».
Дамбе Аюшееву 60 лет. Он является 24-м по счету главой Буддийской традиционной Сангхи России. Родился в селе Бурсомон Красночикойского района Читинской области. Окончил педучилище, работал учителем средней школы в Агинском Бурятском автономном округе. Затем окончил Буддийский университет в Улан-Баторе (Монголия), специализировался на тибетской медицине.
28 апреля 1995 года Дамба Аюшеев на альтернативной основе избирается XXIV Пандито Хамбо Ламой, председателем Центрального духовного управления буддистов РФ, впоследствии переименованного в Буддийскую традиционную Сангху России.
За время пребывания Дамбы Аюшеева на этом посту был вновь возведёны все исторические дацаны, открыты два буддийских института, где преподают бурятские, тибетские и монгольские учителя. Открыты новые дацаны и дуганы на территории этнической Бурятии.
С августа 1995 года член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. С декабря 1998 года член президиума Межрелигиозного совета России. Вице-президент Азиатской буддийской конференции за мир.
Фото: kremlin.ru
В документе отмечается, что Хамбо Лама награжден «за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания».
Дамбе Аюшееву 60 лет. Он является 24-м по счету главой Буддийской традиционной Сангхи России. Родился в селе Бурсомон Красночикойского района Читинской области. Окончил педучилище, работал учителем средней школы в Агинском Бурятском автономном округе. Затем окончил Буддийский университет в Улан-Баторе (Монголия), специализировался на тибетской медицине.
28 апреля 1995 года Дамба Аюшеев на альтернативной основе избирается XXIV Пандито Хамбо Ламой, председателем Центрального духовного управления буддистов РФ, впоследствии переименованного в Буддийскую традиционную Сангху России.
За время пребывания Дамбы Аюшеева на этом посту был вновь возведёны все исторические дацаны, открыты два буддийских института, где преподают бурятские, тибетские и монгольские учителя. Открыты новые дацаны и дуганы на территории этнической Бурятии.
С августа 1995 года член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. С декабря 1998 года член президиума Межрелигиозного совета России. Вице-президент Азиатской буддийской конференции за мир.
Фото: kremlin.ru