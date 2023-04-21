Общество 21.04.2023 в 11:56
В Кяхте демонтировали старое здание дома культуры
Затянувшееся начало строительства ДК вызвало нарекания Алексея Цыденова
Текст: Номер один
В Кяхте на площадке под строительство нового Дома культуры завершается сбор и вывоз мусора, оставшегося от старого здания. После этого подрядная организация приступит к строительству будущего объекта. Новое здание планируют построить до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе инфраструктурного блока правительства Бурятии.
Управление капитального строительства Бурятии выступит в качестве технического заказчика на объекте и будет помогать администрации города решать вопросы, касающиеся возведения здания.
Новый дом культуры построят на месте прежнего. Согласно проекту, объект будет двухэтажным – в стиле классического купеческого дома. В здании разместятся зрительный зал на 400 мест, библиотека, а также помещения для репетиций и занятий в различных секциях. Кроме того, в ДК будут расположены музейно-выставочные площади и студия звукозаписи.
Как сообщал «Номер один», затянувшееся начало строительства ДК вызвало нарекания главы Бурятии Алексея Цыденова. В феврале он поручил руководству района и города Кяхта ускорить процедуры передачи земли и аварийного здания на районный уровень для того, чтобы строительство ДК началось в установленные сроки и завершилось к 2024 году.
«Такой наболевший вопрос для Кяхты - строительство дома культуры. Давно этот вопрос тянулся. В этом году полностью выделены средства на демонтаж старого здания и строительство нового. К сожалению, был затянут вопрос с проектированием. Сейчас ускоряем процесс, и в феврале уже должны быть запущены все контракты с таким условием, что в 2024 году дом культуры должен быть введён в эксплуатацию и принять уже первых посетителей. Мы со своей стороны сделаем всё для этого. Ожидаем, что руководство района сделает также все необходимое», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Фото: egov-buryatia.ru
Управление капитального строительства Бурятии выступит в качестве технического заказчика на объекте и будет помогать администрации города решать вопросы, касающиеся возведения здания.
Новый дом культуры построят на месте прежнего. Согласно проекту, объект будет двухэтажным – в стиле классического купеческого дома. В здании разместятся зрительный зал на 400 мест, библиотека, а также помещения для репетиций и занятий в различных секциях. Кроме того, в ДК будут расположены музейно-выставочные площади и студия звукозаписи.
Как сообщал «Номер один», затянувшееся начало строительства ДК вызвало нарекания главы Бурятии Алексея Цыденова. В феврале он поручил руководству района и города Кяхта ускорить процедуры передачи земли и аварийного здания на районный уровень для того, чтобы строительство ДК началось в установленные сроки и завершилось к 2024 году.
«Такой наболевший вопрос для Кяхты - строительство дома культуры. Давно этот вопрос тянулся. В этом году полностью выделены средства на демонтаж старого здания и строительство нового. К сожалению, был затянут вопрос с проектированием. Сейчас ускоряем процесс, и в феврале уже должны быть запущены все контракты с таким условием, что в 2024 году дом культуры должен быть введён в эксплуатацию и принять уже первых посетителей. Мы со своей стороны сделаем всё для этого. Ожидаем, что руководство района сделает также все необходимое», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Фото: egov-buryatia.ru
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