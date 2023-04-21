Общество 21.04.2023 в 11:56

В Кяхте демонтировали старое здание дома культуры

Затянувшееся начало строительства ДК вызвало нарекания Алексея Цыденова  

A- A+
Текст: Номер один
В Кяхте демонтировали старое здание дома культуры
В Кяхте на площадке под строительство нового Дома культуры завершается сбор и вывоз мусора, оставшегося от старого здания. После этого подрядная организация приступит к строительству будущего объекта. Новое здание планируют построить до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе инфраструктурного блока правительства Бурятии.

Управление капитального строительства Бурятии выступит в качестве технического заказчика на объекте и будет помогать администрации города решать вопросы, касающиеся возведения здания.

Новый дом культуры построят на месте прежнего. Согласно проекту, объект будет двухэтажным – в стиле классического купеческого дома. В здании разместятся зрительный зал на 400 мест, библиотека, а также помещения для репетиций и занятий в различных секциях. Кроме того, в ДК будут расположены музейно-выставочные площади и студия звукозаписи.



Как сообщал «Номер один», затянувшееся начало строительства ДК вызвало нарекания главы Бурятии Алексея Цыденова. В феврале он поручил руководству района и города Кяхта ускорить процедуры передачи земли и аварийного здания на районный уровень для того, чтобы строительство ДК началось в установленные сроки и завершилось к 2024 году.

«Такой наболевший вопрос для Кяхты - строительство дома культуры. Давно этот вопрос тянулся. В этом году полностью выделены средства на демонтаж старого здания и строительство нового. К сожалению, был затянут вопрос с проектированием. Сейчас ускоряем процесс, и в феврале уже должны быть запущены все контракты с таким условием, что в 2024 году дом культуры должен быть введён в эксплуатацию и принять уже первых посетителей. Мы со своей стороны сделаем всё для этого. Ожидаем, что руководство района сделает также все необходимое», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
ДК Кяхта строительство

Все новости

Бурятия готовится к посевной с дефицитом семян и денег
21.04.2023 в 13:12
В Бурятии полицейские поблагодарили сельчанку за содействие в розыске
21.04.2023 в 13:05
В Бурятии разыскивают пару жителей
21.04.2023 в 12:48
Житель Бурятии устроил пожар на кладбище
21.04.2023 в 12:37
В Улан-Удэ развеяли слухи о закрытии школы
21.04.2023 в 12:14
В Кяхте демонтировали старое здание дома культуры
21.04.2023 в 11:56
В Бурятии ждут появления «Арктура»
21.04.2023 в 11:46
В Бурятии фермеры нашли снаряд
21.04.2023 в 11:23
В Селенгу выпустят 2 миллиона мальков омуля
21.04.2023 в 10:19
ВСЖД назначила летний поезд между Иркутском и Забайкальском
21.04.2023 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
Бурятия готовится к посевной с дефицитом семян и денег
Ход подготовки к весенне-полевым работам заслушали на заседании Совета Народного Хурала республики
21.04.2023 в 13:12
В Бурятии полицейские поблагодарили сельчанку за содействие в розыске
Она отправилась на поиски 88-летней бабушки в лес, где и обнаружила старушку
21.04.2023 в 13:05
В Улан-Удэ развеяли слухи о закрытии школы
Речь идет о МАОУ «Гимназии №14»
21.04.2023 в 12:14
В Бурятии ждут появления «Арктура»
Новый подвариант коронавируса считается более заразным
21.04.2023 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru