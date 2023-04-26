Бурятию ждет нашествие туристов из Москвы и Новосибирска

Бронирование авиабилетов на Байкал (в Иркутск и Улан-Удэ) в период майских праздников выросло, по сравнению с прошлым годом, на 15%. По мнению экспертов, подобного интереса российских туристов к майскому отдыху никогда не наблюдалось ранее. И тем более удивительно, что туротрасль может хорошо заработать, не дожидаясь летнего сезона.Полеты на майские праздники в Бурятию планирует все большее число туристов из Москвы и Новосибирска - города, с которыми Улан-Удэ связан прямыми ежедневными рейсами. Цены на авиабилеты из Москвы в Улан-Удэ на майские праздники поднялись до 35-40 тыс. рублей, тогда как в апреле ценовой диапазон билетов туда-обратно колебался в пределах 20-25 тысяч.При этом майские праздники в Бурятии ранее не особо привлекали иногородних туристов.- На Байкале в это время еще холодно, а ледяные фигуры, которые притягивают российских туристов, уже исчезают, - говорит гид по Байкалу Алена Кононова. - Поэтому на Байкале есть только высокий летний сезон и зимний, на январские праздники. И то, что в этом году туристический сезон начался не в июне, а в мае, нас несколько удивляет. Так, все качественные гостиничные номера в мае на Байкале практически распроданы, хорошая глубина продаж наблюдается и по отелям Улан-Удэ.Между тем улан-удэнский эксперт по внутреннему туризму Виктор Измайлов полагает, что причины более раннего спроса на майские праздники лежат на поверхности.- Произошло существенное сужение предложения. Европа фактически закрыта. Отдых в Турции на двоих около 400 тыс. рублей, что доступно для немногих. Китай пока не разрешил оформлять групповые туры, и рейсы в Пекин из российских городов еще немногочисленны. Остается Таиланд, но сейчас там жарко. В итоге значительно вырос спрос на внутренний туризм на майские выходные, - говорит он.Немаловажным фактором в переносе спроса на Байкал стало закрытие многих аэропортов юга России в связи с СВО и тревожная для туристов ситуация в Крыму, который ранее активно бронировался на майские праздники.Виктор Измайлов отмечает, что этот май будет особенным для туризма в Бурятии.- Думаю, что поток не столько пойдет на Байкал, где до сих пор наблюдается нехватка высококлассных средств размещения, в основном поедут в Улан-Удэ, - говорит он. По словам эксперта, многое также будет зависеть от активности китайских и монгольских туристов, ранее формировавших значительные по количеству туристические группы. Также наши туроператоры ждут возобновления чартерных программ в Бурятию, которые неплохо себя зарекомендовали в прошлые годы.И, наконец, результаты турсезона во многом будут зависеть от частоты авиарейсов в республику и цен. И если на направлении «Москва-Улан-Удэ» летом только авиакомпания S7 запускает четыре ежедневных рейса, то с ценами все гораздо сложнее. В 2023 году, по данным Росстата, стоимость авиабилетов подорожала на 16% и доступность путешествий может оказаться не по карману многим россиянам. Ведь большинство приезжающих в Бурятию туристов не могут пользоваться льготными «дальневосточными» субсидиями. Которые к тому же быстро раскупаются в высокий сезон.Фото: «Номер один»