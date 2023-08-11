В Бурятии военный мост служит двум мирным селам

Военнослужащими мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) обеспечен пропуск около 2000 человек и свыше 1350 единиц автомобильной техники через реку Джида по понтонно-мостовой переправе в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино с начала ее работы в конце мая.Переправа наводится уже шестой год подряд и заменяет разрушенный мост, который, ранее соединял между собой два поселка. Она оборудована в соответствии с решением командования Восточного военного округа после обращения главы Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.Благодаря понтонному мосту, сельчане беспрепятственно посещают районную больницу, школу.Длина мостовой переправы составила 105 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев. Также были проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники.Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъема её уровня.Фото: function.mil.ru