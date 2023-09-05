Общество 05.09.2023 в 21:25
Улан-Удэ присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»
Это увековечивание памяти всех тех, кто бессонными ночами стоял у станка, кто дежурил у койки раненного, всех тех, кто ковал Победу
Текст: Номер один
Улан-Удэ присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.
«Этого почетного звания удостаиваются города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной Войны. Это признание боевых и трудовых подвигов наших отцов и дедов. Это дань глубокого уважения нашим мамам и бабушкам. Это увековечивание памяти всех тех, кто бессонными ночами стоял у станка, кто дежурил у койки раненного, всех тех, кто ковал Победу. Сегодня, когда нацизм вновь поднял свою уродливую голову, как никогда, важно сплотиться вокруг идеи Победы», - пишет глава администрации Улан-Удэ.
«Город трудовой доблести – это не просто почетное звание, это наш священный долг перед поколением победителей. Низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла, которым мы обязаны нашим настоящим и нашим будущим. И сердечная благодарность горожанам, верившим в то, что наш родной город достоин этого почетного звания!», - подчеркнул Игорь Шутенков.
Напомним, еще в 2019 году Совет Народного Хурала Бурятии поддержал проект федерального закона о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Далее органы местного самоуправления Улан-Удэ выступили с такой инициативой. А 14 марта нынешнего года в ходе рабочей поездки в Бурятию Владимир Путин побывал в Улан-Удэ, где, в частности, ознакомился с деятельностью Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ), посетил цеха агрегатной и окончательной сборки, осмотрел готовую продукцию. А также – отвечал на вопросы рабочих У-УАЗ.
Наталья Фролова, председатель совета ветеранов предприятия, задала главе государства вопрос-пожелание о том, что трудовой подвиг горожан в года войны достоин быть отмечен присвоением Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». Владимир Путин ответил, что «это вполне реализуемо», надо только пройти определенные бюрократические процедуры.
В апреле сессия Народного Хурала Бурятии единогласно одобрила ходатайство к президенту России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» городу Улан-Удэ.
Фото: «Номер один»
«Этого почетного звания удостаиваются города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной Войны. Это признание боевых и трудовых подвигов наших отцов и дедов. Это дань глубокого уважения нашим мамам и бабушкам. Это увековечивание памяти всех тех, кто бессонными ночами стоял у станка, кто дежурил у койки раненного, всех тех, кто ковал Победу. Сегодня, когда нацизм вновь поднял свою уродливую голову, как никогда, важно сплотиться вокруг идеи Победы», - пишет глава администрации Улан-Удэ.
«Город трудовой доблести – это не просто почетное звание, это наш священный долг перед поколением победителей. Низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла, которым мы обязаны нашим настоящим и нашим будущим. И сердечная благодарность горожанам, верившим в то, что наш родной город достоин этого почетного звания!», - подчеркнул Игорь Шутенков.
Напомним, еще в 2019 году Совет Народного Хурала Бурятии поддержал проект федерального закона о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Далее органы местного самоуправления Улан-Удэ выступили с такой инициативой. А 14 марта нынешнего года в ходе рабочей поездки в Бурятию Владимир Путин побывал в Улан-Удэ, где, в частности, ознакомился с деятельностью Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ), посетил цеха агрегатной и окончательной сборки, осмотрел готовую продукцию. А также – отвечал на вопросы рабочих У-УАЗ.
Наталья Фролова, председатель совета ветеранов предприятия, задала главе государства вопрос-пожелание о том, что трудовой подвиг горожан в года войны достоин быть отмечен присвоением Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». Владимир Путин ответил, что «это вполне реализуемо», надо только пройти определенные бюрократические процедуры.
В апреле сессия Народного Хурала Бурятии единогласно одобрила ходатайство к президенту России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» городу Улан-Удэ.
Фото: «Номер один»
ТегиУлан-Удэ звание присвоение