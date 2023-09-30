Владимир Путин встретился с героями из Бурятии

22 августа в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника – 12 штурмовиков ВСУ. Указом президента Ивану Калашникову присвоено звание Героя России, Алексей Ивлиев, Вячеслав Тарасов и Виктор Хамаганов награждены орденами Мужества.





Второе – конечно, мы сделаем всё для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения. Может быть, вы не знаете, сегодня как раз похороны одного из этих погибших ребят. Поэтому, перед тем как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания».



