Общество 30.09.2023 в 11:28
Владимир Путин встретился с героями из Бурятии
Военнослужащие-мотострелки отличились в бою у села Урожайное
Текст: Андрей Константинов
29 сентября президент России Владимир Путин встретился с военнослужащими из Бурятии - рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым (он принимал участие во встрече по видеосвязи из госпиталя). Все они служат в 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде.
Стенограмму начала встречи приводит официальный сайт Кремля. Вот что во вступительном слове сказал Владимир Путин:
«Уважаемые товарищи, добрый день! После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба Валерий Васильевич [Герасимов] доложил мне о том, как вы воевали, как сражались, доложил мне не только устно, но и показал видеоматериал.
Безусловно, это один из знаковых, хороших примеров мужества и героизма. Я понимаю, что, когда идёт бой, об этом никто не думает, думаете наверняка только о том, как в боевом смысле работать, как отражать атаку противника. Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть – это героизм в прямом смысле этого слова.
Я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам успехов и хотел с вами обсудить, поговорить о том, как вы – люди, которые прямо на переднем крае работают, воюют, – оцениваете сейчас там ситуацию, как вы считаете, как организована эта работа, боевая работа, что, может быть, поменялось за последнее время, чего не хватает, на что можно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам, и тем, кто командует войсками повыше, находясь [повыше] по служебной лестнице.
Знаю также, что в ваших рядах, вместе с вами, практически в окопе сражались и ещё два бойца, которые пришли добровольно в Вооружённые Силы из мест лишения свободы. Они погибли.
Во-первых, хочу сказать, что да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере. Это первое.
Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, рядовой Иван Калашников стал 12-м жителем республики, удостоенным звания Герой России с начала специальной военной операции. Напомним, бизнесмены республики решили сделать ему подарок.
«Ему предложили на выбор дом в родном Новом Загане или квартиру в Улан-Удэ. В итоге в скоро времени у семьи Калашниковых, где воспитывается двое сыновей, появится новое просторное жильё», - сообщил Алексей Цыденов.
Фото: с сайта kremlin.ru, автор Павел Бедняков, РИА «Новости»
22 августа в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника – 12 штурмовиков ВСУ. Указом президента Ивану Калашникову присвоено звание Героя России, Алексей Ивлиев, Вячеслав Тарасов и Виктор Хамаганов награждены орденами Мужества.
Стенограмму начала встречи приводит официальный сайт Кремля. Вот что во вступительном слове сказал Владимир Путин:
«Уважаемые товарищи, добрый день! После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба Валерий Васильевич [Герасимов] доложил мне о том, как вы воевали, как сражались, доложил мне не только устно, но и показал видеоматериал.
Безусловно, это один из знаковых, хороших примеров мужества и героизма. Я понимаю, что, когда идёт бой, об этом никто не думает, думаете наверняка только о том, как в боевом смысле работать, как отражать атаку противника. Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть – это героизм в прямом смысле этого слова.
Я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам успехов и хотел с вами обсудить, поговорить о том, как вы – люди, которые прямо на переднем крае работают, воюют, – оцениваете сейчас там ситуацию, как вы считаете, как организована эта работа, боевая работа, что, может быть, поменялось за последнее время, чего не хватает, на что можно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам, и тем, кто командует войсками повыше, находясь [повыше] по служебной лестнице.
Знаю также, что в ваших рядах, вместе с вами, практически в окопе сражались и ещё два бойца, которые пришли добровольно в Вооружённые Силы из мест лишения свободы. Они погибли.
Во-первых, хочу сказать, что да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере. Это первое.
Второе – конечно, мы сделаем всё для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения. Может быть, вы не знаете, сегодня как раз похороны одного из этих погибших ребят. Поэтому, перед тем как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания».
Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, рядовой Иван Калашников стал 12-м жителем республики, удостоенным звания Герой России с начала специальной военной операции. Напомним, бизнесмены республики решили сделать ему подарок.
«Ему предложили на выбор дом в родном Новом Загане или квартиру в Улан-Удэ. В итоге в скоро времени у семьи Калашниковых, где воспитывается двое сыновей, появится новое просторное жильё», - сообщил Алексей Цыденов.
Фото: с сайта kremlin.ru, автор Павел Бедняков, РИА «Новости»
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