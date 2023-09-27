Общество 27.09.2023 в 17:01

«Большому» - большая квартира в Улан-Удэ

Бизнесмены республики решили сделать подарок Герою России
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Текст: Номер один
«Большому» - большая квартира в Улан-Удэ
Бойцу из Бурятии Ивану Калашникову с позывным «Большой», которому недавно присвоено звание Героя России, бизнесмены республики решили сделать подарок, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Цыденов.

«Ему предложили на выбор дом в родном Новом Загане или квартиру в Улан-Удэ. В итоге в скоро времени у семьи Калашниковых, где воспитывается двое сыновей, появится новое просторное жильё. Мои поздравления Ивану и супруге Галине!», - написал Алексей Цыденов.

Иван был призван по мобилизации в марте этого года, уже имеет Орден Мужества. Огромная благодарность нашим бизнесменам за щедрость! А нашим ребятам на передовой - воинской удачи и возвращения домой с победой, живыми и здоровыми!», - заключил он.

Напомним, Иван Калашников вместе с товарищами отразили атаку превосходящих сил противника. «Пять российских бойцов противостояли 12 штурмовикам ВСУ. Командир подразделения «Большой» умело руководил подчиненными и при этом сам принял на себя удар, находясь у противника на виду и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Подразделение действовало слаженно как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – сообщало в Минобороны.

Фото: скриншот видео Первого канала
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