Общество 27.09.2023 в 17:01
«Большому» - большая квартира в Улан-Удэ
Бизнесмены республики решили сделать подарок Герою России
Текст: Номер один
Бойцу из Бурятии Ивану Калашникову с позывным «Большой», которому недавно присвоено звание Героя России, бизнесмены республики решили сделать подарок, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Цыденов.
«Ему предложили на выбор дом в родном Новом Загане или квартиру в Улан-Удэ. В итоге в скоро времени у семьи Калашниковых, где воспитывается двое сыновей, появится новое просторное жильё. Мои поздравления Ивану и супруге Галине!», - написал Алексей Цыденов.
Иван был призван по мобилизации в марте этого года, уже имеет Орден Мужества. Огромная благодарность нашим бизнесменам за щедрость! А нашим ребятам на передовой - воинской удачи и возвращения домой с победой, живыми и здоровыми!», - заключил он.
Напомним, Иван Калашников вместе с товарищами отразили атаку превосходящих сил противника. «Пять российских бойцов противостояли 12 штурмовикам ВСУ. Командир подразделения «Большой» умело руководил подчиненными и при этом сам принял на себя удар, находясь у противника на виду и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Подразделение действовало слаженно как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – сообщало в Минобороны.
Фото: скриншот видео Первого канала
«Ему предложили на выбор дом в родном Новом Загане или квартиру в Улан-Удэ. В итоге в скоро времени у семьи Калашниковых, где воспитывается двое сыновей, появится новое просторное жильё. Мои поздравления Ивану и супруге Галине!», - написал Алексей Цыденов.
Иван был призван по мобилизации в марте этого года, уже имеет Орден Мужества. Огромная благодарность нашим бизнесменам за щедрость! А нашим ребятам на передовой - воинской удачи и возвращения домой с победой, живыми и здоровыми!», - заключил он.
Напомним, Иван Калашников вместе с товарищами отразили атаку превосходящих сил противника. «Пять российских бойцов противостояли 12 штурмовикам ВСУ. Командир подразделения «Большой» умело руководил подчиненными и при этом сам принял на себя удар, находясь у противника на виду и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Подразделение действовало слаженно как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – сообщало в Минобороны.
Фото: скриншот видео Первого канала