Общество 04.10.2023 в 15:11
В Бурятии оленям не будут мешать размножаться
Для этого в заказниках республики ввели режим тишины
Текст: Андрей Константинов
В заказниках Бурятии объявлен режим тишины и спокойствия в связи с ревом изюбря.
«С середины сентября у благородного оленя начинается сезон размножения – гон. Он продолжается до середины октября. В это время олень метит территорию, обдирая рогами деревья и разбивая копытами землю. Свою территорию самцы охраняют, издавая предупредительный рев», - рассказали в Министерстве природных ресурсов Бурятии.
В связи с ревом изюбря согласования на посещение ООПТ через сайт burpriroda.ru не будут выдаваться до середины октября, предупредили в министерстве.
Фото: Минприроды Бурятии
«С середины сентября у благородного оленя начинается сезон размножения – гон. Он продолжается до середины октября. В это время олень метит территорию, обдирая рогами деревья и разбивая копытами землю. Свою территорию самцы охраняют, издавая предупредительный рев», - рассказали в Министерстве природных ресурсов Бурятии.
С помощью рева государственные инспекторы «Бурприроды» ведут подсчет – метод называется «Учет оленя на реву». Учет оленей проводят ежедневно утром и вечером. Сведения собирают для мониторинга популяции благородного оленя в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения.
В связи с ревом изюбря согласования на посещение ООПТ через сайт burpriroda.ru не будут выдаваться до середины октября, предупредили в министерстве.
Фото: Минприроды Бурятии
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