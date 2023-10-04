В Бурятии оленям не будут мешать размножаться

С помощью рева государственные инспекторы «Бурприроды» ведут подсчет – метод называется «Учет оленя на реву». Учет оленей проводят ежедневно утром и вечером. Сведения собирают для мониторинга популяции благородного оленя в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения.



