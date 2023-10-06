Общество 06.10.2023 в 17:07

В Бурятском академическом театре драмы сменился худрук

Новым художественным руководителем назначен Олег Юмов, сменивший на этом посту Саяна Жамбалова
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В Бурятском академическом театре драмы сменился худрук
Проработавший пять лет художественным руководителем Бурятского академического театра драмы Саян Жамбалов завершил срок контракта с министерством культуры Бурятии. Теперь на этой должности будет работать Олег Юмов, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Под руководством Саяна Жамбалова были проведены гастроли театра по федеральной программе «Большие гастроли» в республиках Калмыкия и Якутия. Моноспектакль «Сагаадай мэргэн» Саяна Жамбалова с успехом был представлен на фестивале «Читигенфест» в Хакасии в сентябре 2023 года и был высоко оценен компетентным жюри.
Также под руководством Саяна Жамбалова был проведен ряд драматургических лабораторий, где кураторами выступали известные российские драматурги. В ходе обучающих курсов свет увидели первые пробы пера местных драматургов и некоторые пьесы были взяты режиссерами на постановку. Так, спектакль «Эмгээ» по пьесе Ольги Ранжиловой стал победителем престижных фестивалей – «Арлекин» и Большой детский фестиваль.

Зрителям запомнились и полюбились спектакли, которые поставил Саян Жамбалов: «Шалхуу Рабдан» к 100- летию Даширабдана Батожабая, «Судьба в чемодане», «Алдар. 9 секунд», «Улейские девушки», «Старший сын» и многие другие.

В прошлом году Саян Жамбалов прошел заочные курсы профессиональной переподготовки в «Школе Г.Г. Дадамяна» по программе «Режиссура театра, мастерская народного артиста РФ Б.А. Морозова» и получил диплом режиссера драмы. Он принял предложение остаться работать в родном Буряад театре и целиком посвятить себя творческой деятельности режиссера», - говорится в пресс-релизе минкульта.



Новый руководитель театра Олег Юмов выдвинут из коллектива Буряад театра, где до этого он работал режиссером-постановщиком и успел осуществить за эти годы более десяти громких театральных постановок. Олег Юмов - выпускник Российской академии театрального искусства ГИТИС, по специальности «Режиссер», руководство Сергея Васильевича Женовача.

За годы творческий работы Олегом Юмовым поставлено более 70 спектаклей и проектов в разных городах России, Монголии, Японии. Среди спектаклей Олега Юмова на разных сценах такие как, «Максар. Степь в крови» по Уильяму Шекспиру, «Возвращение» по Андрею Платонову были номинированы в разные годы по 5 номинациям на национальную премию «Золотая маска».

Одна из последних работ режиссёра, моноспектакль «Полковник пишет» о Герое Советского Союза Владимире Борсоеве удостоена в прошлом году высшей награды на международном театральном конкурсе - Гран-при «Гэгээн муза» и четырёх золотых статуэток в различных номинациях.

Олег Юмов известен умением в области коллаборации театра с другими творческими институциями. Под его кураторством был создан и успешно работает Центр современного искусства «Залуу». Он умело синтезирует различные виды искусства: выставка «ХЭЛ!» о бурятском языке, документальные фильмы о выдающихся личностях, видеоклипы, концерты и представления в передвижных юртах.

Олег Юмов - организатор успешных гастролей Бурятского театра драмы в Монголии в 2022 г. и был удостоен за это почетного звания заслуженный работник культуры Монголии.

Среди творческих проектов Олега Юмова - рок-мюзикл «Бальжин хатан», поставленный на сцене Бурятского театра оперы и балета. Творческий коллектив, работавший над созданием мюзикла, был удостоен премии главы Бурятии. Одна из последних его ярких работ - спектакль «А зори здесь тихие…» по повести Б. Васильева, победитель конкурса грантов Министерства культуры РФ. Сегодня режиссер готовит большую оперу «Эреэхэн» Б. Дондокова в театре оперы и балета им. Г. Цыдынжапова.

Официальное представление нового худрука состоится после возвращения театра с гастролей в Якутию.

Фото: minkultrb.ru
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