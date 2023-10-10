Общество 10.10.2023 в 09:42

С начала года на дорогах Бурятии погибли 90 человек

Каждое четвертое ДТП в регионе совершено по вине водителей, не имевших прав
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Текст: Номер один
С начала года на дорогах Бурятии погибли 90 человек
В Бурятии по итогам 9 месяцев на дорогах зарегистрировано 799 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате 90 человек погибли и 1078 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканском МВД.

Основной причиной совершения ДТП явились нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями. Более 88% аварий произошли по их вине. Пешеходы стали виновниками 67 происшествий, а в 20 случаях они находились на проезжей части в состоянии опьянения. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 4525 пешеходов.

С участием детей зафиксировано 159 ДТП, в которых погибло 9 несовершеннолетних и 182 ребенка ранены.

Каждое четвертое ДТП в регионе совершено по вине водителей, не имевших права управления транспортом. Их безответственное поведение на дороге привело к гибели 23 человек и травмированию 249 участников дорожного движения.

Зарегистрировано 271 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, в которых 39 человек погибли, 354 получили ранения. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 917 предостережений на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. Направлено 40 информационных писем в адрес прокуратуры и 104 в адрес владельцев автомобильных дорог.

При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено свыше 519 тысяч дел об административных правонарушениях. Более 481 тысячи постановлений вынесены по штрафам, выявленным автоматизированными комплексами фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

В результате практического применения информационных систем задержано 986 автомашин с прекращенной регистрацией, 4 автомашины с подложными государственными регистрационными знаками. Задержаны и привлечены к административной ответственности 265 водителей, управлявших транспортом, будучи лишенными такого права.

Фото: pixabay.com
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