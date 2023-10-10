Общество 10.10.2023 в 14:23

Майдар Дамбаев стал лауреатом «Конкурса Чайковского» для хоровых дирижеров

IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «Хоровое дирижирование» завершился  в Абакане
A- A+
Текст: Номер один
Майдар Дамбаев стал лауреатом «Конкурса Чайковского» для хоровых дирижеров
Хормейстер Бурятского театра оперы и балета Майдар Дамбаев стал лауреатом IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Хоровое дирижирование», который проходил с 4 по 10 октября 2023 года в Абакане. Конкурс негласно называют «Конкуром Чайковского» для хоровых дирижеров, сообщили в пресс-службе театра.  

Всероссийский музыкальный конкурс является одним из важнейших событий в культурной сфере страны. Он пришел на замену Всесоюзному конкурсу, который считается прародителем этого мероприятия. Лауреатами Всесоюзного конкурса были такие выдающиеся музыканты, как С. Рихтер, Д. Ойстрах, М. Ростропович и многие другие.

Нынче в творческом состязании принимали участие 24 молодых хормейстера из разных городов России. Майдар Дамбаев принял участие благодаря поддержке министерства культуры Бурятии и стал лауреатом II степени.  

В финале конкурса, который в впервые проводился в регионах, участники продемонстрировали свое искусство со знаменитым коллективом - академическим большим хором «Мастера хорового пения» из Москвы.  

«Первый тур был очень сложный. Нужно было сыграть партитуру, которая тебе попадётся по жребию. Мне попалось произведение Георгия Свиридова «Восстань, боязливый» из хорового концерта «Пушкинский венок», также я подготовил финал из кантаты «Москва» П. И. Чайковского. Я доволен своим результатом», — рассказывает Майдар Дамбаев.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поздравила хормейстера Бурятского театра оперы и балета Майдара Дамбаева с заслуженной наградой, отметив его талант и достойное выступление на престижном конкурсе.

Фото: БГАТОиБ
Теги
хор дирижер конкурс лауреат

Все новости

На пустыре в Улан-Удэ подростки нашли боеприпасы
10.10.2023 в 15:03
Баиру Жамбалову придется еще посидеть
10.10.2023 в 14:48
Майдар Дамбаев стал лауреатом «Конкурса Чайковского» для хоровых дирижеров
10.10.2023 в 14:23
Федеральные дорожники Бурятии готовятся к зиме
10.10.2023 в 14:12
В Монголии восстановили бесперебойные поставки бензина из России
10.10.2023 в 12:55
Жители Улан-Удэ смогут заработать на самовольщиках
10.10.2023 в 12:25
Фермеры Бурятии продали горожанам 20 тонн продукции на ярмарке «Золотая осень-2023»
10.10.2023 в 12:19
Экс-министр соцзащиты Забайкалья приговорен к пяти годам колонии
10.10.2023 в 11:59
В Бурятии пожарные вытащили водителя из искореженного автомобиля
10.10.2023 в 11:51
В Улан-Удэ проведут хоккейный турнир в память о погибшем бойце
10.10.2023 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 октября

Читайте также
Федеральные дорожники Бурятии готовятся к зиме
За ситуацией на дорогах будут следить 44 видеокамеры
10.10.2023 в 14:12
В Монголии восстановили бесперебойные поставки бензина из России
Ранее небольшие АЗС страны столкнулись с нехваткой топлива
10.10.2023 в 12:55
Жители Улан-Удэ смогут заработать на самовольщиках
Необычную акцию запускает городской «Водоканал»
10.10.2023 в 12:25
Фермеры Бурятии продали горожанам 20 тонн продукции на ярмарке «Золотая осень-2023»
«Золотая осень» продолжит свою работу на трех площадках –  «Центральный рынок», «Крестьянский» и «Стимул» - ярмарками выходного дня
10.10.2023 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru