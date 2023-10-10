Майдар Дамбаев стал лауреатом «Конкурса Чайковского» для хоровых дирижеров

Хормейстер Бурятского театра оперы и балета Майдар Дамбаев стал лауреатом IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Хоровое дирижирование», который проходил с 4 по 10 октября 2023 года в Абакане. Конкурс негласно называют «Конкуром Чайковского» для хоровых дирижеров, сообщили в пресс-службе театра.Всероссийский музыкальный конкурс является одним из важнейших событий в культурной сфере страны. Он пришел на замену Всесоюзному конкурсу, который считается прародителем этого мероприятия. Лауреатами Всесоюзного конкурса были такие выдающиеся музыканты, как С. Рихтер, Д. Ойстрах, М. Ростропович и многие другие.Нынче в творческом состязании принимали участие 24 молодых хормейстера из разных городов России. Майдар Дамбаев принял участие благодаря поддержке министерства культуры Бурятии и стал лауреатом II степени.В финале конкурса, который в впервые проводился в регионах, участники продемонстрировали свое искусство со знаменитым коллективом - академическим большим хором «Мастера хорового пения» из Москвы.«Первый тур был очень сложный. Нужно было сыграть партитуру, которая тебе попадётся по жребию. Мне попалось произведение Георгия Свиридова «Восстань, боязливый» из хорового концерта «Пушкинский венок», также я подготовил финал из кантаты «Москва» П. И. Чайковского. Я доволен своим результатом», — рассказывает Майдар Дамбаев.Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поздравила хормейстера Бурятского театра оперы и балета Майдара Дамбаева с заслуженной наградой, отметив его талант и достойное выступление на престижном конкурсе.Фото: БГАТОиБ