В Бурятии пастух пропил мотоцикл фермера

В Бурятии следствием отделения полиции по Кижингинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего гражданина, подозреваемого в присвоении чужого имущества с причинением значительного ущерба, сообщили в республиканском МВД.Весной он был нанят местным жителем для работы на животноводческой стоянке, расположенной в четырех километрах от села Куорка. Мужчине необходимо было присматривать за скотом, кормить и пасти его. Для выпаса коров и овец фермером ему был выделен личный мотоцикл.Однако в середине июля злоупотребляющий спиртным работник, которому не хватило денег на очередную порцию алкоголя, продал транспортное средство в Новокижингинске. Причем за мототехнику он получил всего 10 тыс руб, в то время, как хозяин, гораздо позднее узнавший о происшествии, оценил причиненный ущерб в 60 тыс руб.Фермер обратился в полицию. Полицейским злоумышленник признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном, за имущественные преступления. И очередную кражу совершил, будучи условно осужденным, за что понесет наказание в соответствии с законодательством.Покупатель мотоцикла установлен. В ближайшее время мототранспорт будет у него изъят.Фото: «Номер один»