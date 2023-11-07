В Улан-Удэ приставы взыскали сбитой на пешеходном переходе женщине 500 тыс рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали 500 тыс рублей компенсации морального вреда в пользу улан-удэнки, попавшей под колеса автомобиля. Женщину сбили на пешеходном переходе около автобусной остановки, сообщили в республиканском управлении ФССП.В результате ДТП потерпевшая получила закрытый перелом ноги и травму головы, которые были расценены, как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности.Приняв во внимание все обстоятельства, суд обязал взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 500 тыс рублей. Однако ответчик не торопился исполнять решение суда.После возбуждения исполнительного производства судебный пристав исполнитель установил место работы должника, куда и было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату.«Благодаря этой мере судебный пристав-исполнитель взыскал полмиллиона рублей для пострадавшей женщины. Отмечу, что по закону с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов, но это ограничение не применяется при возмещении вреда, причиненного здоровью. В этом случае размер удержания из заработной платы доходит до 70%», - отмечает главный судебный пристав Республики Бурятия Петр Ертанов.Фото: УФССП по Бурятии