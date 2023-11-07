Общество 07.11.2023 в 10:11

В Улан-Удэ приставы взыскали сбитой на пешеходном переходе женщине 500 тыс рублей

На место работы виновника ДТП было направлено постановление об обращении взыскания на зарплату
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В Улан-Удэ приставы взыскали сбитой на пешеходном переходе женщине 500 тыс рублей
В Бурятии судебные приставы взыскали 500 тыс рублей компенсации морального вреда в пользу улан-удэнки, попавшей под колеса автомобиля. Женщину сбили на пешеходном переходе около автобусной остановки, сообщили в республиканском управлении ФССП.

В результате ДТП потерпевшая получила закрытый перелом ноги и травму головы, которые были расценены, как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности.

Приняв во внимание все обстоятельства, суд обязал взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 500 тыс рублей. Однако ответчик не торопился исполнять решение суда.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав исполнитель установил место работы должника, куда и было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату.

«Благодаря этой мере судебный пристав-исполнитель взыскал полмиллиона рублей для пострадавшей женщины. Отмечу, что по закону с должника-гражданина может быть удержано не более 50%  заработной платы и иных доходов, но это ограничение не применяется при возмещении вреда, причиненного здоровью. В этом случае размер удержания из заработной платы доходит до 70%», - отмечает главный судебный пристав Республики Бурятия Петр Ертанов.

Фото: УФССП по Бурятии

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