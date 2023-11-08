Общество 08.11.2023 в 12:34

В Бурятии умер известный физик, экс-декан ВСГТУ

Сергей Буянтуев издал более 493 работ и получил 38 патентов на изобретения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии умер известный физик, экс-декан ВСГТУ
В Бурятии на 79-м году жизни скончался ученый-физик, основатель научной школы в области плазменных технологий Сергей Буянтуев. Об этом сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7».

Сергей Буянтуев родился в поселке Гусиное озеро 10 марта 1945 года. Окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности инженер-электрик. После окончания института остался работать на кафедре «Электротехника».

С 1975 по 1978 годы обучался в очной аспирантуре и успешно защитил кандидатскую диссертацию, продолжил научную работу в данном направлении.

В 1996 году защитил докторскую диссертацию по физике электродуговых плазменных процессов в Алма-Атинском энергетическом институте, а в 1997 году получил диплом доктора наук. В 1998 году решением министерства общего и профессионального образования РФ ему было присвоено учёное звание профессора.

«Сергей Лубсанович работал заведующим кафедрой «Электротехника» (1985-1992), деканом вечернего механического факультета ВСГТУ (1997-1998). Основатель научной школы в области плазменных технологий. Под руководством Сергея Буянтуева разработаны и внедрены плазменные технологии безмазутной растопки котлов на ряде ТЭС России, а также технологии получения волокнистых теплоизоляционных материалов из базальта. Его научные труды печатались в центральных научных изданиях России, а также изданиях Монголии, Китая, Германии, США, Японии. Им издано более 493 научных и учебно-методических работ, монографий и получено 38 патентов на изобретение», - сообщили в чате.

За заслуги в научно-педагогической деятельности Сергею Буянтуеву были присвоены звания «Заслуженный деятель науки РБ», «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», «Заслуженный деятель высшей школы РФ, академик Национальной академии наук Монголии, лауреат государственной премии в области науки и техники РБ, «Почётный гражданин Селенгинского района».

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
Теги
ученый

Все новости

Центр Улан-Батора станет платной зоной для въезда личного автотранспорта
08.11.2023 в 13:38
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства» от Корпорации МСП
08.11.2023 в 13:28
Бурятия сделала «дубль» на «Улице Дальнего Востока»
08.11.2023 в 12:55
В Бурятии умер известный физик, экс-декан ВСГТУ
08.11.2023 в 12:34
В Бурятии оштрафуют дорожников, укладывавших асфальт в снег
08.11.2023 в 12:16
Как в Бурятии запастись дровами на зиму около Байкала
08.11.2023 в 12:08
Власти Бурятии просят разрешить разорять гнезда бакланов
08.11.2023 в 11:52
В Улан-Удэ за три года полностью обновился муниципальный парк автобусов
08.11.2023 в 11:46
В Бурятии три человека пострадали в ДТП в селе Улюн
08.11.2023 в 11:24
В Улан-Удэ АЗС оштрафуют за ямы и трещины
08.11.2023 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Центр Улан-Батора станет платной зоной для въезда личного автотранспорта
По мнению мэра города, это позволит уменьшить пробки на дорогах
08.11.2023 в 13:38
Бурятия сделала «дубль» на «Улице Дальнего Востока»
Республика впервые выиграла сразу в двух номинациях конкурса: «Лучшая культурная программа» и «Лучший павильон»
08.11.2023 в 12:55
В Бурятии оштрафуют дорожников, укладывавших асфальт в снег
Возможно, контракт с компанией будет расторгнут
08.11.2023 в 12:16
Как в Бурятии запастись дровами на зиму около Байкала
РАЛХ  прокомментировало проблему заготовки дров в Центральной экологической зоне Байкала

08.11.2023 в 12:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru