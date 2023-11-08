В Бурятии умер известный физик, экс-декан ВСГТУ

В Бурятии на 79-м году жизни скончался ученый-физик, основатель научной школы в области плазменных технологий Сергей Буянтуев. Об этом сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7».Сергей Буянтуев родился в поселке Гусиное озеро 10 марта 1945 года. Окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности инженер-электрик. После окончания института остался работать на кафедре «Электротехника».С 1975 по 1978 годы обучался в очной аспирантуре и успешно защитил кандидатскую диссертацию, продолжил научную работу в данном направлении.В 1996 году защитил докторскую диссертацию по физике электродуговых плазменных процессов в Алма-Атинском энергетическом институте, а в 1997 году получил диплом доктора наук. В 1998 году решением министерства общего и профессионального образования РФ ему было присвоено учёное звание профессора.«Сергей Лубсанович работал заведующим кафедрой «Электротехника» (1985-1992), деканом вечернего механического факультета ВСГТУ (1997-1998). Основатель научной школы в области плазменных технологий. Под руководством Сергея Буянтуева разработаны и внедрены плазменные технологии безмазутной растопки котлов на ряде ТЭС России, а также технологии получения волокнистых теплоизоляционных материалов из базальта. Его научные труды печатались в центральных научных изданиях России, а также изданиях Монголии, Китая, Германии, США, Японии. Им издано более 493 научных и учебно-методических работ, монографий и получено 38 патентов на изобретение», - сообщили в чате.За заслуги в научно-педагогической деятельности Сергею Буянтуеву были присвоены звания «Заслуженный деятель науки РБ», «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», «Заслуженный деятель высшей школы РФ, академик Национальной академии наук Монголии, лауреат государственной премии в области науки и техники РБ, «Почётный гражданин Селенгинского района».Фото: «Селенга-инфо.24/7»