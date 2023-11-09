В Улан-Удэ «умирают» целые маршруты

В Улан-Удэ наблюдается серьезный дефицит водителей в сфере транспортных перевозок, сообщили сегодня в мэрии города. Недобор водителей сказывается как на работе МУП «Городские маршруты», так и на частных перевозчиках. Если муниципальному предприятию не хватает водителей, чтобы обеспечить необходимое количество автобусов на линии, то у частников из-за этого «умирают» целые маршруты.Как рассказали в мэрии, за последний год в МУП «Городские маршруты» приняли 161 водителя, благодаря чему их общая численность превысила 270 человек. Но чтобы обеспечить выход на линию необходимого количества автобусов – а это 153 единицы, и соблюдать двухсменный график работы, нужно 350 водителей.Предприятие за последние три года значительно усилило свои позиции в сфере пассажирских перевозок благодаря закупке 183 автобусов большого и среднего класса. В настоящий момент на линии в будние дни ежедневно выходит 131 автобус по 30-ти маршрутам. Пассажиропоток в будний день достиг 40 тысяч, в прошлом году он составлял 14,8 тысяч пассажиров.Однако объять весь город муниципальным транспортом невозможно.- У нас нет цели устранять других участников рынка пассажирских перевозок. Нам нужно дополнять друг друга и совместно создать условия для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. И муниципальный транспорт, и частные перевозчики должны работать в интересах наших горожан, - говорил ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Как отмечают в мэрии, в последние годы фиксируется устойчивый отток частных перевозчиков. Растущие цены на топливо и запчасти, ужесточение требований к перевозкам уменьшили число единиц частного транспорта на городских маршрутах. Так, в конце прошлого на линию выходили 550 автобусов малого класса, сейчас их число сократилось до 490. При этом в «доковидный» 2019 год выпуск автобусов составлял 1000 единиц.«Как результат, выпуск автобусов по некоторым маршрутам полностью прекратился. Так случилось в этом году с маршрутами №25, №92, №23. Ранее, в 2020 году, из-за оттока подвижного состава прекратили работу маршруты №28, 51, 54, 64, в 2021 году – маршрут №4. Учитывая складывающуюся ситуацию, администрация города при поддержке главы и правительства Бурятии ведет долгосрочную работу по обновлению общественного транспорта. До конца текущего года планируется поставка 26 автобусов малого класса «Газель Сити». Их направят в отдаленные микрорайоны», - сообщили в мэрии города.Фото: «Номер один»