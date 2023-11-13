Для авиационного техникума в Улан-Удэ проектируют трёхэтажный спортзал

Как сообщили в Минстрое Бурятии, здание, в котором будет находиться спортзал для авиатехникума, пока существует только на бумаге. Само строительство планируют начать после выделения финансирования. По задумке, спортивный зал подразумевает собой отдельно стоящее трехэтажное здание с цоколем и теплым переходом в учебный корпус.





А на цокольном этаже, согласно проекту, будут расположены тир, раздевалки и технические помещения.







Для учеников авиационного техникума в Улан-Удэ проектируют здание, где будет размещен современный спортивный зал. Накануне специалисты показали, как будет выглядеть фасад нового трехэтажного корпуса. Разработать проект и получить положительное заключение государственной экспертизы необходимо к началу следующего года.Первый этаж корпуса вместит в себя зал настольного тенниса, тренажерный зал, шахматный клуб, медицинский и массажный кабинеты, раздевалки и гардероб.Весь второй этаж будет состоять из просторного зала для занятий различными видами спорта. В здании предусмотрели и балкон для зрителей, который разместится на третьем этаже.«В этом году Управление капитального строительства заключило контракт на проектирование спортивного зала для авиационного техникума. Проект должен быть готов в январе 2024 года. После разработки документации и проведения государственных экспертиз будет направлена заявка на финансирование строительства объекта», - сообщил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Сейчас рядом с учебным корпусом есть только две небольшие спортплощадки. Новый спортзал будет спроектирован по всем современным нормам, а также с учетом доступности для маломобильных групп населения. Разработкой проекта занимается «Архитектурная студия».Фото: Минстрой Бурятии