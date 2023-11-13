Общество 13.11.2023 в 15:06

Для авиационного техникума в Улан-Удэ проектируют трёхэтажный спортзал

Специалисты показали, как будет выглядеть фасад трехэтажного корпуса
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Для авиационного техникума в Улан-Удэ проектируют трёхэтажный спортзал
Для учеников авиационного техникума в Улан-Удэ проектируют здание, где будет размещен современный спортивный зал. Накануне специалисты показали, как будет выглядеть фасад нового трехэтажного корпуса. Разработать проект и получить положительное заключение государственной экспертизы необходимо к началу следующего года.

Как сообщили в Минстрое Бурятии, здание, в котором будет находиться спортзал для авиатехникума, пока существует только на бумаге. Само строительство планируют начать после выделения финансирования. По задумке, спортивный зал подразумевает собой отдельно стоящее трехэтажное здание с цоколем и теплым переходом в учебный корпус.


Первый этаж корпуса вместит в себя зал настольного тенниса, тренажерный зал, шахматный клуб, медицинский и массажный кабинеты, раздевалки и гардероб.

Весь второй этаж будет состоять из просторного зала для занятий различными видами спорта. В здании предусмотрели и балкон для зрителей, который разместится на третьем этаже.

А на цокольном этаже, согласно проекту, будут расположены тир, раздевалки и технические помещения.


«В этом году Управление капитального строительства заключило контракт на проектирование спортивного зала для авиационного техникума. Проект должен быть готов в январе 2024 года. После разработки документации и проведения государственных экспертиз будет направлена заявка на финансирование строительства объекта», - сообщил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Сейчас рядом с учебным корпусом есть только две небольшие спортплощадки. Новый спортзал будет спроектирован по всем современным нормам, а также с учетом доступности для маломобильных групп населения. Разработкой проекта занимается «Архитектурная студия».

Фото: Минстрой Бурятии
Теги
спортзал

Все новости

Житель Бурятии отомстил бывшей на 1,5 миллиона рублей
13.11.2023 в 15:58
Наркокурьер из Бурятии получил 7,5 лет строгого режима
13.11.2023 в 15:37
Для авиационного техникума в Улан-Удэ проектируют трёхэтажный спортзал
13.11.2023 в 15:06
В Бурятии предотвращен вывоз коров без документов из района с очагами бруцеллеза
13.11.2023 в 14:36
В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд
13.11.2023 в 13:46
Второе за сутки землетрясение зарегистрировано в Бурятии
13.11.2023 в 13:36
В Улан-Удэ оперативниками угрозыска раскрыт разбой
13.11.2023 в 12:52
Иностранцы-нарушители пытались подкупить полицейских в Улан-Удэ
13.11.2023 в 12:33
В Бурятии в военном городке Онохой вводится в эксплуатацию новая котельная
13.11.2023 в 12:32
В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка
13.11.2023 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Наркокурьер из Бурятии получил 7,5 лет строгого режима
Выручку в виде криптовалюты он конвертировал через несколько финансовых операций
13.11.2023 в 15:37
В Бурятии предотвращен вывоз коров без документов из района с очагами бруцеллеза
Лишь благодаря бдительности полицейских и сотрудников Росгвардии 30 коров остановлены в селе Петропавловка
13.11.2023 в 14:36
В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд
Деньги на проектирование объекта уже выделены
13.11.2023 в 13:46
В Улан-Удэ оперативниками угрозыска раскрыт разбой
Подозреваемый вечером под угрозой ножа связал продавщицу комиссионки и похитил товары с витрины  

13.11.2023 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru