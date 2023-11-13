Мэрия Улан-Удэ пригрозила энергетикам прокуратурой и судами

Сегодня в Комитете городского хозяйства обратили внимание на ситуацию с ТГК-14. Энергокомпания не закрыла более 30 ордеров на земляные работы, хотя уже заметно похолодало, что может сказаться на качестве проводимых работ.«Ресурсоснабжающая организация в рамках ремонтных компаний летом перекопала подъездные пути, тротуары, дороги, не доделав начатое до конца. Из-за этого сейчас горожане вынуждены терпеть неудобства с выездом и проходом по территориям. Основная часть «недоделок» находится в Октябрьском районе», - сообщили в КГХ.Сотрудники Управления административного контроля КГХ неоднократно проводили выездные проверки, фиксировали факты нарушений и привлекали организацию к административной ответственности. Теперь по всем фактам будет подготовлено обращение в прокуратуру и в суд для понуждения восстановления нарушенного благоустройства.Фото: мэрия Улан-Удэ