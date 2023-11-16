В Бурятии у жителя Иркутска конфисковали автомобиль

Прокуратура Тункинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Иркутска. Он признан виновным в «управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщили в прокуратуре Бурятии.В судебном заседании установлено, что мужчина в 2021 году привлекался к административной ответственности за управление транспортным средствомв состоянии опьянения. Однако в августе 2023 годаосужденный ехал из Иркутской области в поселок Аршан, по дороге употребил спиртные напитки, после чего продолжил движение. Его незаконные действия пресекли сотрудники ГИБДД.Тункинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль ВАЗ 21013, на котором передвигался житель соседней области, конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.Фото: informpskov.ru