Общество 16.11.2023 в 16:00

В Бурятии суд и потерпевшая пожалели пожилого поджигателя «Лексуса»

Ревнивый 59-летий пироман приговорен к двум годам принудительных работ
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Текст: Номер один
В Бурятии суд и потерпевшая пожалели пожилого поджигателя «Лексуса»
В Бурятии вынесен приговор 59-летнему ревнивцу, который поджег Lexus бывшей сожительницы. Баунтовский районный суд квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 167 УК РФ – «умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога», сообщили в пресс-службе суда. Ущерб, причиненный потерпевшей превысил 926 тыс руб.

Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние в содеянном, признание своей вины, положительные характеристики, отсутствие судимости, частичное возмещение имущественного ущерба, позицию потерпевшей, просившей не назначать мужчине наказание, связанное с лишением свободы.

В итоге суд заменил назначенное поджигателю наказание в виде 2 лет лишения свободы на принудительные работы на срок 2 года с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.

Осужденный освобожден в зале суда, и до вступления приговора в законную силу будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он будет отбывать наказание в Исправительном центре, куда должен следовать самостоятельно за счет государства.

Как сообщал «Номер один», происшествие случилось ночью 10 сентября в селе Багдарин. Во дворе одного из жилых домов внезапно вспыхнул автомобиль «Лексус», принадлежащий местной жительнице. Возгорание удалось потушить силами прибывшего на место пожарно-спасательного подразделения. В результате пожара была уничтожена передняя часть автомобиля, в том числе моторный отсек.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, которые женщина установила буквально накануне преступления, правоохранители выяснили, что к поджогу причастен бывший сожитель потерпевшей. На кадрах было видно, как мужчина перелез через забор в ограду потерпевшей, облил «Лексус» бензином и поджег, после чего скрылся. Мужчину объявили в розыск.

Сам злоумышленник, который наутро протрезвел и испугался последствий своего поступка, спешно уехал на своей машине из Баунтовского района. Однако вскоре его задержали полицейские. Мужчина признал свою вину и рассказал, что поджог совершил на фоне ревности.

Фото: Баунтовский районный суд
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