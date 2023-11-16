Общество 16.11.2023 в 16:00
В Бурятии суд и потерпевшая пожалели пожилого поджигателя «Лексуса»
Ревнивый 59-летий пироман приговорен к двум годам принудительных работ
Текст: Номер один
В Бурятии вынесен приговор 59-летнему ревнивцу, который поджег Lexus бывшей сожительницы. Баунтовский районный суд квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 167 УК РФ – «умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога», сообщили в пресс-службе суда. Ущерб, причиненный потерпевшей превысил 926 тыс руб.
Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние в содеянном, признание своей вины, положительные характеристики, отсутствие судимости, частичное возмещение имущественного ущерба, позицию потерпевшей, просившей не назначать мужчине наказание, связанное с лишением свободы.
В итоге суд заменил назначенное поджигателю наказание в виде 2 лет лишения свободы на принудительные работы на срок 2 года с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.
Осужденный освобожден в зале суда, и до вступления приговора в законную силу будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он будет отбывать наказание в Исправительном центре, куда должен следовать самостоятельно за счет государства.
Как сообщал «Номер один», происшествие случилось ночью 10 сентября в селе Багдарин. Во дворе одного из жилых домов внезапно вспыхнул автомобиль «Лексус», принадлежащий местной жительнице. Возгорание удалось потушить силами прибывшего на место пожарно-спасательного подразделения. В результате пожара была уничтожена передняя часть автомобиля, в том числе моторный отсек.
В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, которые женщина установила буквально накануне преступления, правоохранители выяснили, что к поджогу причастен бывший сожитель потерпевшей. На кадрах было видно, как мужчина перелез через забор в ограду потерпевшей, облил «Лексус» бензином и поджег, после чего скрылся. Мужчину объявили в розыск.
Сам злоумышленник, который наутро протрезвел и испугался последствий своего поступка, спешно уехал на своей машине из Баунтовского района. Однако вскоре его задержали полицейские. Мужчина признал свою вину и рассказал, что поджог совершил на фоне ревности.
Фото: Баунтовский районный суд
Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние в содеянном, признание своей вины, положительные характеристики, отсутствие судимости, частичное возмещение имущественного ущерба, позицию потерпевшей, просившей не назначать мужчине наказание, связанное с лишением свободы.
В итоге суд заменил назначенное поджигателю наказание в виде 2 лет лишения свободы на принудительные работы на срок 2 года с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.
Осужденный освобожден в зале суда, и до вступления приговора в законную силу будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он будет отбывать наказание в Исправительном центре, куда должен следовать самостоятельно за счет государства.
Как сообщал «Номер один», происшествие случилось ночью 10 сентября в селе Багдарин. Во дворе одного из жилых домов внезапно вспыхнул автомобиль «Лексус», принадлежащий местной жительнице. Возгорание удалось потушить силами прибывшего на место пожарно-спасательного подразделения. В результате пожара была уничтожена передняя часть автомобиля, в том числе моторный отсек.
В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, которые женщина установила буквально накануне преступления, правоохранители выяснили, что к поджогу причастен бывший сожитель потерпевшей. На кадрах было видно, как мужчина перелез через забор в ограду потерпевшей, облил «Лексус» бензином и поджег, после чего скрылся. Мужчину объявили в розыск.
Сам злоумышленник, который наутро протрезвел и испугался последствий своего поступка, спешно уехал на своей машине из Баунтовского района. Однако вскоре его задержали полицейские. Мужчина признал свою вину и рассказал, что поджог совершил на фоне ревности.
Фото: Баунтовский районный суд