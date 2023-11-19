Общество 19.11.2023 в 11:56
Депутат Госдумы предложил «давать отпуск» для зачатия и рождения детей женщинам-заключенным
По словам депутата, если осужденная родит, ее вполне можно отпустить насовсем
Текст: Номер один
Валерий Селезнев, депутат Госдумы от приморской фракции ЛДПР, предложил «давать отпуск» для зачатия и рождения детей женщинам-заключенным. По словам депутата, если осужденная все же родит, ее вполне можно отпустить насовсем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на социальные сети Валерия Селезнева.
По заявлению депутата, в российских тюрьмах находится 45 тысяч женщин, и большая часть из них отбывают срок по «легким» экономическим статьям. Валерий Селезнев предложил организовать сделку, которая решит одновременно и демографическую проблему, и социально-гуманитарную.
«Если такая сделка вам кажется циничной, перечитайте еще раз, выдохните и задумайтесь. Может быть, плюсов для общества и государства все-таки окажется больше, чем потенциальных минусов», – написал в соцсетях депутат.
Фото: Pixabay.com
По заявлению депутата, в российских тюрьмах находится 45 тысяч женщин, и большая часть из них отбывают срок по «легким» экономическим статьям. Валерий Селезнев предложил организовать сделку, которая решит одновременно и демографическую проблему, и социально-гуманитарную.
«Если такая сделка вам кажется циничной, перечитайте еще раз, выдохните и задумайтесь. Может быть, плюсов для общества и государства все-таки окажется больше, чем потенциальных минусов», – написал в соцсетях депутат.
Фото: Pixabay.com
ТегиОбщество