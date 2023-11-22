Фурор Бурятии на выставке «Россия»

- Подписание соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой открывает большие возможности для наших преподавателей, школьников и молодежи в части доступа к огромному массиву данных и хранилищу цифровых копий важнейших документов по истории нашей страны, - отметил Алексей Цыденов.





Так, на сцене культурных инициатив для выходцев из Баунтовского эвенкийского района Дмитрия Баранова и Надежды Пархоновойпровели обряд «Хунжэлэйнайр» (Праздник одеяла) - неотъемлемый атрибут приданого невесты. Затем состоялась официальная регистрация брака представителями одного из московских загсов. Церемония завершилась национальным круговым танцем. На церемонии присутствовали родители молодых, в том числе отец невесты Баир Владимирович, который является участником спецоперации - командование дало ему отпуск. От Бурятии молодоженам подарили коня и «дальневосточный гектар».





- Эти животных мы называем Пятью Драгоценностями бурят за те блага, которые они несут людям: помощь в хозяйстве, одежду, продукты питания, - рассказывает ведущая игры Цырже-Мэдэг Аюшева.





- Это было шикарное представление. Я уверен, что Кремлевский дворец – лучшая площадка, главная сцена России, соответственно, и главная сцена мира. Наш театр «Байкал» ее достоин. Я хочу сказать московским зрителям, что вам повезло получить такое большое удовольствие от профессионализма и мастерства наших артистов. Это такие яркие краски, настоящая буря эмоций. В программе «Моя Бурятия» вы увидели всю глубину нашей культуры. А 15 ноября вы познакомились с традициями таких стран, как Индия, Китай, Вьетнам, Камбоджа. Также 15 ноября на выставке «Россия» у нас состоится официальное открытие, в рамках которого на большой сцене пройдет сборный концерт артистов Республики Бурятия, – делился впечатлениями глава Бурятии Алексей Цыденов.





На прошлой неделе в Москве работала делегация из Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым. Республика на выставке «Россия» представила свою культуру, историю, традиции. Кроме того, руководство региона заключило целый ряд соглашений с самыми разными компаниями и структурами, некоторые из них уже начинают выполняться.День Бурятии в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ торжественно открылся 15 ноября. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, это мероприятие всероссийского масштаба.- Для гостей ВДНХ подготовили очень насыщенную, и деловую, и культурную, программу. Постараемся максимально подробно и зажигательно рассказать о нашей «таежной, озерной, степной» всей России! Земляки, будете в Москве, приходите на наш стенд на ВДНХ, вы здесь всегда желанные гости. Москвичи и гости столицы, приходите к нам на ВДНХ, а лучше приезжайте в Бурятию! - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.Действительно, дальнейшая программа была по-настоящему насыщенной как с точки зрения культурно-зрелищной части, так и в рамках деловой программы.Всего на выставке «Россия» руководством Бурятии подписано семь соглашений. Это документы, благодаря которым у республики появляются новые партнеры и новые проекты. Ведь экономическое развитие зависит от инвестиций.Пожалуй, главным событием стало соглашение с ПАО «ПИК СЗ». Его подписали глава республики Алексей Цыденов и директор по стратегическому развитию компании. Речь идет о программе комплексного развития территорий, в рамках которой будет полностью перестроен центр Улан-Удэ. Об этом уже многое сказано, поэтому не будем останавливаться подробнее.Большой вклад в развитие республики может внести соглашение, которое республика подписала с Президентской библиотекой, подведомственной Управлению делами президента Российской Федерации. Документ скрепили подписями глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов.Не менее важным стало соглашение с «Новикомбанком». Это опорный банк госкорпорации «Ростех», владеющей большим количеством стратегических промышленных предприятий страны, включая Улан-Удэнский авиазавод.Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и глава Бурятии Алексей Цыденов. По условиям соглашения Новикомбанк обеспечит финансовой поддержкой важные региональные проекты в сфере социально-экономического развития. Кроме того, представители кредитной организации будут участвовать в совместных мероприятиях и консультациях по актуальным для региона темам.Идем дальше. АНО «Цифровая экономика» планирует зайти в Бурятию с проектом по внедрению цифровых технологий в экономике, социальной сфере, в том числе здравоохранении и образовании, реализуемой по национальной программе «Цифровая экономика России» при поддержке президента страны.С администрацией Старобешевского района Донецкой Народной Республики власти Бурятии продлили соглашение.«Продолжим помогать нашему подшефному району строить мирную жизнь. Вместе справимся», - написал Алексей Цыденов.Также ООО «ЗН Геотерм» будет сопровождать обеспечение долгосрочной энергетической безопасности Бурятии, совместные мероприятия в области развития геотермальной энергетики на территории Бурятии. А компания «Агроменеджмент» заходит в Бурятию с инвестпроектом по строительству тепличных комплексов в Селенгинском районе.Там же, в Москве, Алексей Цыденов презентовал итоги развития республики за последние пять лет в составе Дальневосточного федерального округа.- Сегодня вся Россия представлена благодаря тому, что наш президент поддержал инициативу проведения такой выставки. У нас появилась возможность показать все регионы страны, наш потенциал, что сделано за последние годы и к чему мы стремимся, что у нас делается. А делается у нас очень много и по прямым поручениям президента, и в рамках национальных проектов в образовании, в здравоохранении, в инфраструктурном преобразовании, в культуре и спорте. У нас везде есть подвижки, мы хотим этим поделиться. Один из самых масштабных проектов, которые нам предстоит реализовать - это мастер-план Улан-Удэ и Северобайкальска. Это глобальные изменения облика города, качества жизни, экономики. Строится кампус, идет жилищное строительство, развитие малой экономики, развитие инфраструктуры, общественного транспорта. Глобальные изменения произошли благодаря тому, что мы пять лет состоим в Дальневосточном федеральном округе. И в целом в республике многое изменилось. Спасибо за это президенту, - отметил Алексей Цыденов.Бурятия воспользовалась дальневосточными бонусами по полной программе. Только за последние пять лет по федеральным программам в республике построили более 25 школ, в том числе тысячная в России школа, построенная в рамках нацпроекта «Образование». В 2024 году по поручению президента Владимира Путина, ранее отмечавшего, что развитие Дальнего Востока — национальный приоритет на XXI век, Бурятия приступает к созданию межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал».Глава Бурятии также подчеркнул, что в регион активно привлекаются внебюджетные инвестиции. Только за первое полугодие 2023 года в экономику республики инвесторы вложили 58 млрд рублей. Для сравнения, за 2018 год был привлечен лишь 31 млрд рублей. В ТОР «Бурятия» входят 16 резидентов.- Бурятия — регион сильных людей. 12 военнослужащих из воинских подразделений республики удостоены звания Героя Российской Федерации. 208 тонн гуманитарной помощи собрано и передано в зону проведения СВО волонтерскими организациями и жителями республики. Приобретено большее 350 тыс. единиц оборудования, средств защиты, одежды и экипировки, - добавил Алексей Цыденов.Не остались без внимания и бойцы из Бурятии, которые славятся своим героизмом на полях СВО. Так, зампред Совета Федерации Инна Святенко отметила силу и дух бурятских воинов:«Хочу сказать огромное спасибо за тех воинов, которые сейчас несут службу на специальной военной операции. Потому что буряты - настоящие герои. И я уверена, что их вклад принесет всем нам победу».В целом же Бурятия не оставила равнодушным никого из тех, кто смог увидеть презентацию республики в рамках выставки «Россия».В дни выставки на ВДНХ в Москве состоялась свадьба по бурятским традициям. В этот же день глава Бурятии Алексей Цыденов в Доме российской кухни дал мастер-класс по приготовлению бууз.В Доме российской кухни глава Бурятии провел мастер-класс по лепке бууз. Перед началом дегустации блюд национальной кухни автор «Гастрономической карты России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Мария Шаповалова вручила Алексею Цыденову Благодарственное письмо за вклад в популяризацию блюд национальной кухни России.- Вы знаете, буузы захватывают Москву. Их теперь можно встретить не только в кафе бурятской кухни, но и в меню других кафе и ресторанов. Благодаря таким людям, как Алексей Самбуевич, сегодня наши рестораторы чувствуют поддержку, - рассказала Мария Шаповалова.На экспозиции Бурятии амбассадор республики на выставке «Россия» художник Зорикто Доржиев провел мастер-класс «Нарисуй Бурятию», также в течение дня в рамках образовательной и культурной программы проходили лектории на тему образования, промышленности, сохранения природы и экологии, традиций народов Бурятии. В музее кино для гостей состоялись показы фильмов «Дом на луне» и «Дух Байкала». Завершился День Бурятии праздничным концертом на главной уличной сцене ВДНХ.- Выставка «Россия» - это уникальная возможность посетить все регионы страны в одном месте. Теперь записываем с дочерью, какие ещемероприятия проходят на выставке, обязательно будем посещать. Я очень поражена насколько богата культура Бурятии, в последний момент купила билеты на шоу «Блеск Азии» в Кремле, оказывается, мы много чего не знаем о регионах нашей страны, увидели Байкал на экранах выставки, теперь хотим посмотреть его своими глазами, - рассказала одна из посетительниц выставки «Россия» на ВДНХ.Павильон Бурятии стал по-настоящему звездным. Ведь помимо уже перечисленного здесь еще и проходили мастер-классы и активности для детей и взрослых.Например, подросткам предложили попробовать себя в чеканке и изготовлении украшений из меди. На занятии гости изготавливали брелоки или медальоны с символами защиты (горы), богатства (бараний рог), синего неба (облака), воды. По соседству расположились столы, где обучали плетению оберегов из конского волоса.Еще одна площадка была посвящена разновидностям традиционной бурятской игры в кости «Шагайнаадан», для которой используются натуральные бараньи лодыжки. С давних времен в нее играют дети даже самого маленького возраста. Игра помогает развивать мелкую моторику, сообразительность, а также изучать бурятский язык на примере животных, которыми называется каждая сторона косточки — это верблюд, лошадь, корова, баран и коза.На фронтальной части экспозиции расположилась стойка, где можно побольше узнать о Бурятии.- На выставке мы представляем рассказы о Бурятии, которые можно прочитать при помощи наших электронных сервисов, созданных Национальной библиотекой республики. Мы рассказываем об электронной библиотеке «Бурятика» с оцифрованными книгами и газетами, о сайте Соёл.ру – портале «Все о культуре и искусстве», а также раздаем информационные листки с кьюар-кодами, пройдя по которым можно прочитать книги об истории и культуре Бурятии, в частности, изучить энциклопедические словари, историю республики и так далее. Кроме того, мы проводим викторину, посвященную Бурятии - географическим и историческим фактам, а также литературную викторину, посвященную писателям Бурятии. К нам подходят дети школьного возраста, участвуют в викторине с большим интересом, - рассказывает Татьяна Митрофанова, сотрудник Национальной библиотеки Бурятии.Также на площадке Бурятии были представлены мастер-классы по резьбе по дереву и разрисовке деревянных магнитов красками. В павильоне посетителям предлагали примерить женский и мужской национальные костюмы, познакомиться с историей одежды бурят и значением ее элементов.- Я нахожусь на павильоне республики с десяти утра. Проходили мимо, нас позвалии все так понравилось. Мы с девочкой прошли все мастер-классы, которые здесь есть. Теперь у нас есть много сувениров, подарков. И, в принципе, нам нравилось общаться с людьми из Бурятии, потому что они очень дружелюбные и общительные, - рассказывает о своих впечатлениях Елизавета из Астрахани.Параллельно выставке «Россия» на ВДНХ в эти же дни в Москве проходили сольные концерты театра «Байкал». Они приурочены к 100-летию Бурятии и состоялись в Государственном Кремлевском дворце. Напомним, с юбилейными гастролями уже выступал наш цирк в Санкт-Петербурге. А в декабре в Большом театре выступит наш театр оперы и балета.Первый концерт прошел 14 ноября. Как сообщала тогда пресс-служба правительства Бурятии, «артисты раскрыли сокровищницу культуры и быта бурят, которые так бережно и трепетно сохраняют в республике. Зрители услышали старинные протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции, которые сопровождались живым звучанием древних народных инструментов. Изготавливают инструменты по тем же древним техникам. Например, сууха-хуур сделан из мочевого пузыря быка, струны морин-хуура создают из конского волоса. Резонатор чанзы делается из змеиной кожи, а барабаны обтягиваются толстой кожей быков. Стоит отметить, что исполнители обладают разными техниками, в том числе и горловым пением с одновременной игрой на инструменте».Также посетители увидели старинные обрядовые и стилизованные танцы. Народный танец ёхор – самая настоящая динамическая медитация, сопровождающаяся древними колебательными движениями и древними текстами.Кроме того, театр «Байкал» выступил в Кремлевском дворце еще и 15 ноября с танцевальным шоу «Блеск Азии».И выступления наших земляков не оставили никого равнодушным.- Этим летом мы с семьей отдыхали на Байкале. Коллектив я этот знаю и, когда увидела рекламу, пригласила своих друзей. И мы специально поехали на этот концерт. Это потрясающий концерт! - говорит Наталья Демидова из г. Коряжма Архангельской области.Впрочем, своим творчеством наши артисты покорили не только зрителей, но и профессионалов. Например, президент и продюсер Русского национального балета «Кострома», заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Царенко отметила, что работа театра «Байкал» оказывает на зрителя невероятный эффект.- Его творчество – настоящее. Он всегда очень бережно относился к своей корневой культуре. Я знаю, что в прежние времена особенности вокального пения, музыку, танцевальные движения, орнаменты и формы национальных костюмов коллектив по крупицам собирал, отправляясь в этнографические экспедиции. С тех пор через мастерство, тонкий вкус и деликатное отношение к своей культуре «Байкал» превращает бурятский фольклор в настоящее народное искусство, создает полноценный образ культуры бурят и других азиатских народов. Я считаю, сегодня «Байкал» является одним из бриллиантов профессионального народного искусства, который через свое творчество представляет зрителю богатство, красоту, разнообразие большой части территории нашей многонациональной страны.Впрочем, на этом Дни Бурятии в Москве не заканчиваются, ведь, как написал Алексей Цыденов, «выставка продолжит работать до 12 апреля 2024 года, и все это время на стенде Бурятии будут проходить разные мастер-классы и презентации, проведем насыщенную программу на Сагаалган».Фото: пресс-служба правительства Бурятии