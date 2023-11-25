Общество 25.11.2023 в 08:00

У автомобилистов Бурятии не хватает денег на зимние шины

За последние два года зимняя резина подорожала в два с лишним раза
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
У автомобилистов Бурятии не хватает денег на зимние шины
С наступлением зимы в Бурятии вступили в силу Правила, установленные Постановлением Правительства РФ № 837, которыми внедряются новые штрафы за езду на летней резине зимой и на зимней летом. Установлены и новые требования по качеству: все колеса должна быть с идентичными характеристиками, например, нельзя ставить шипованные и «липучку» одновременно. Высота протектора должна достигать индикатора износа шин.

В случае нарушения введен штраф в размере 500 рублей. Причем инспектор может применять его многократно в течение одного дня, если водитель все еще не «переобулся».

Как сообщил «Номер один» представитель УГИБДД МВД по РБ Дмитрий Кожухов, пока нововведение напрямую не коснулось автомобилистов.

- Новые правила введены, однако инспекторы в переходный период пока не выносят постановления о штрафах, ограничиваясь предупреждением о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю, - сообщил он. Но сколько продлится этот период, он не уточнил, штрафовать могут начать уже с 1 декабря.

По словам Дмитрия Кожухова, вождение без «переобувки» небезопасно: на летней резине зимой существенно, на несколько метров, удлиняется тормозной путь. Автомобиль на летней резине также хуже реагирует на команды руля и педалей.

Между тем, как видно по автомобильному потоку в Улан-Удэ, далеко не все автомобилисты заехали на шиномонтаж. Более того, в ГИБДД фиксируют значительное снижение интенсивности автомобильного потока в ноябре по сравнению с октябрем.

Многие автомобилисты, судя по всему, вернулись к прежней, «дачной» схеме использования автомобилей, ставя машины зимой на прикол. В этом случае смена шин не нужна. Причины чисто экономические - расход зимой дорожающего топлива возрастает, да и теплые гаражи есть не у всех. К тому же за последние два года зимняя резина подорожала в два с лишним раза и в среднем новые зимние китайские шины на автомобиль обходятся в 25 тыс. рублей. Соответственно, все больше автомобилистов вынуждены экономить на поездках зимой.

Фото: «Номер один»
Теги
автомобиль

Все новости

У автомобилистов Бурятии не хватает денег на зимние шины
25.11.2023 в 08:00
В Бурятии падение цен на недвижимость откладывается до февраля
25.11.2023 в 07:00
Наиболее важной ценностью крепкую семью назвали 68% россиян
24.11.2023 в 17:49
В Бурятии жестокие убийцы пенсионера получили 29 лет на двоих
24.11.2023 в 17:03
Социальный центр «Шанс» в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным
24.11.2023 в 16:50
В Бурятии УФАС пресекло «таран» на торгах
24.11.2023 в 16:42
В Бурятии льготы получает 24 тысячи многодетных семей
24.11.2023 в 16:39
Более 9 тысяч семей Бурятии использовали «дальневосточный» маткапитал
24.11.2023 в 16:23
«Вы до сих пор не наигрались?»
24.11.2023 в 16:18
В Улан-Удэ могут продлить маршрут автобусов №17
24.11.2023 в 15:51
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
В Бурятии падение цен на недвижимость откладывается до февраля
Повышение ставок на ипотеку пока не обрушило рынок
25.11.2023 в 07:00
Наиболее важной ценностью крепкую семью назвали 68% россиян
Семья, гордость за страну и  связь поколений — трио наиболее важных ценностей
24.11.2023 в 17:49
Социальный центр «Шанс» в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным
Благодаря президентской субсидии для центра приобрели новое здание
24.11.2023 в 16:50
В Бурятии УФАС пресекло «таран» на торгах
Арбитражный суд республики поддержал решение управления по сговору
24.11.2023 в 16:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru