У автомобилистов Бурятии не хватает денег на зимние шины

С наступлением зимы в Бурятии вступили в силу Правила, установленные Постановлением Правительства РФ № 837, которыми внедряются новые штрафы за езду на летней резине зимой и на зимней летом. Установлены и новые требования по качеству: все колеса должна быть с идентичными характеристиками, например, нельзя ставить шипованные и «липучку» одновременно. Высота протектора должна достигать индикатора износа шин.В случае нарушения введен штраф в размере 500 рублей. Причем инспектор может применять его многократно в течение одного дня, если водитель все еще не «переобулся».Как сообщил «Номер один» представитель УГИБДД МВД по РБ Дмитрий Кожухов, пока нововведение напрямую не коснулось автомобилистов.- Новые правила введены, однако инспекторы в переходный период пока не выносят постановления о штрафах, ограничиваясь предупреждением о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю, - сообщил он. Но сколько продлится этот период, он не уточнил, штрафовать могут начать уже с 1 декабря.По словам Дмитрия Кожухова, вождение без «переобувки» небезопасно: на летней резине зимой существенно, на несколько метров, удлиняется тормозной путь. Автомобиль на летней резине также хуже реагирует на команды руля и педалей.Между тем, как видно по автомобильному потоку в Улан-Удэ, далеко не все автомобилисты заехали на шиномонтаж. Более того, в ГИБДД фиксируют значительное снижение интенсивности автомобильного потока в ноябре по сравнению с октябрем.Многие автомобилисты, судя по всему, вернулись к прежней, «дачной» схеме использования автомобилей, ставя машины зимой на прикол. В этом случае смена шин не нужна. Причины чисто экономические - расход зимой дорожающего топлива возрастает, да и теплые гаражи есть не у всех. К тому же за последние два года зимняя резина подорожала в два с лишним раза и в среднем новые зимние китайские шины на автомобиль обходятся в 25 тыс. рублей. Соответственно, все больше автомобилистов вынуждены экономить на поездках зимой.Фото: «Номер один»