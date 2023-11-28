Управление ветеринарии Бурятии впервые оштрафовало владельца собаки

Управление ветеринарии РБ впервые оштрафовали нерадивого владельца собаки, который выпустил животное на самовыгул. Такая халатность привела к порче чужого имущества - собака выбежала за ворота и нанесла повреждения проезжающей мимо машине.Как сообщили в Управлении ветеринарии, на мужчину наложен штраф в размере 10 тысяч рублей по ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ – «Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».В ведомстве напомнили, что после внесения изменений в КоАП РФ региональный государственный надзор получил полномочия по привлечению нерадивых владельцев животных к административной ответственности по статьям 8.52 и 8.54.Граждане могут быть наказаны:- за несоблюдение общих требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ ч. 1);- за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ ч. 2);- за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ ч. 3).В данный момент в Управление ветеринарии поступило 11 материалов дел в области обращений с животными.Фото: «Номер один»