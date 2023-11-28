Общество 28.11.2023 в 12:26

Управление ветеринарии Бурятии впервые оштрафовало владельца собаки

Животное испортило проезжавшую мимо машину
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Текст: Андрей Константинов
Управление ветеринарии Бурятии впервые оштрафовало владельца собаки
Управление ветеринарии РБ впервые оштрафовали нерадивого владельца собаки, который выпустил животное на самовыгул. Такая халатность привела к порче чужого имущества -  собака выбежала за ворота и нанесла повреждения проезжающей мимо машине.

Как сообщили в Управлении ветеринарии, на мужчину наложен штраф в размере 10 тысяч рублей по ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ – «Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

В ведомстве напомнили, что после внесения изменений в КоАП РФ региональный государственный надзор получил полномочия по привлечению нерадивых владельцев животных к административной ответственности по статьям 8.52 и 8.54.

Граждане могут быть наказаны:

- за несоблюдение общих требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ ч. 1);

- за жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ ч. 2);

- за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст. 8.52 КоАП РФ ч. 3).

В данный момент в Управление ветеринарии поступило 11 материалов дел в области обращений с животными.

Фото: «Номер один»
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