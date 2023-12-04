Общество 04.12.2023 в 09:37

В Улан-Удэ предупредили об опасности покупки мяса на проспекте Автомобилистов

Торговля там ведется незаконно, сообщили в Управлении ветеринарии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ предупредили об опасности покупки мяса на проспекте Автомобилистов
На протяжении нескольких лет на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ с наступлением холодов начинается продажа мяса. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, торговля там идет без соответствующих документов, подтверждающих безопасность продукции.

На днях в этом районе прошел рейд. За торговлю без документов в отношении одного из продавцов составили административный протокол. Личность второго нарушителя будет устанавливаться по номерам машины, из которой велась продажа мяса.
 
Как напомнили в Управлении ветеринарии, покупка мяса у недобросовестных продавцов может привести к заражению трихинеллезом, цистицеркозом, сибирской язвой, бруцеллезом и другими болезнями.

«Следует воздержаться от покупки мясных продуктов у стихийных торговцев, не проверенных ветслужбой. Покупать мясные продукты следует только там, где вся продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль. Это магазины, рынки и организованные ярмарки. Только это будет гарантией вашего здоровья и хорошего самочувствия», - предупреждают в ведомстве.

Фото: Управление ветеринарии Бурятии
Теги
мясо

Все новости

На трассе в Бурятии перевернулся «Ниссан Ноут»
04.12.2023 в 10:15
В Бурятии аэропорт «Байкал» за 11 месяцев обслужил 652 грузовых воздушных судна
04.12.2023 в 10:06
Десантник из Бурятии погиб на спецоперации
04.12.2023 в 10:01
В Улан-Удэ предупредили об опасности покупки мяса на проспекте Автомобилистов
04.12.2023 в 09:37
Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в крупном размере
04.12.2023 в 09:28
В Бурятии зафиксировали землетрясение
04.12.2023 в 09:21
В Бурятии членов организованной группы осудили за незаконную рубку леса
04.12.2023 в 09:17
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту халатности при строительстве новостроек
04.12.2023 в 09:10
Правила дорожного движения для пешеходов
04.12.2023 в 09:00
В Бурятии молодой человек попал под машину
03.12.2023 в 16:15
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Бурятии аэропорт «Байкал» за 11 месяцев обслужил 652 грузовых воздушных судна
Число пассажиров за текущий год приближается к 700 000  
04.12.2023 в 10:06
Десантник из Бурятии погиб на спецоперации
Захар Шевяков воевал с первых дней, был ранен и отмечен наградами
04.12.2023 в 10:01
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту халатности при строительстве новостроек
Речь идет о переселенцах из ветхого и аварийного жилья
04.12.2023 в 09:10
Правила дорожного движения для пешеходов
Что важно знать?
04.12.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru