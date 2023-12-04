В Улан-Удэ предупредили об опасности покупки мяса на проспекте Автомобилистов

На протяжении нескольких лет на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ с наступлением холодов начинается продажа мяса. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, торговля там идет без соответствующих документов, подтверждающих безопасность продукции.На днях в этом районе прошел рейд. За торговлю без документов в отношении одного из продавцов составили административный протокол. Личность второго нарушителя будет устанавливаться по номерам машины, из которой велась продажа мяса.Как напомнили в Управлении ветеринарии, покупка мяса у недобросовестных продавцов может привести к заражению трихинеллезом, цистицеркозом, сибирской язвой, бруцеллезом и другими болезнями.«Следует воздержаться от покупки мясных продуктов у стихийных торговцев, не проверенных ветслужбой. Покупать мясные продукты следует только там, где вся продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль. Это магазины, рынки и организованные ярмарки. Только это будет гарантией вашего здоровья и хорошего самочувствия», - предупреждают в ведомстве.Фото: Управление ветеринарии Бурятии