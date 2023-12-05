Интеллектуальная транспортная система помогает бороться с автомобильными пробками в Улан-Удэ

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ третий год реализуется внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). На улицах города появились 77 умных светофоров, запущен Центр обработки данных (ЦОД) ИТС.- Ввод в эксплуатацию ИТС позволяет организовать более безопасное движение на дорогах. Можно дистанционно сокращать или увеличивать время работы красного и зеленого сигналов светофоров, что в часы пик поможет улан-удэнцам быстрее доехать на работу и домой, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Внедрение ИТС помогает с реакцией не только водителям, но и пешеходам. В городе установили умные светофоры. Их глаза — камеры видеонаблюдения, через которые операторы контролируют ситуацию на перекрестках.- В режиме реального времени оператор может посмотреть и принять какие-то меры. Если видит пробку, то включить какие-то дополнительные планы. То есть это стало намного эффективнее, намного продуктивнее с момента установки данных обзорных камер, - рассказывает ведущий инженер отдела эксплуатации инженерных систем центра управления ИТС Мэргэн Цыренжапов.Как отмечает председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации города Улан-Удэ Юрий Ткачев, на светофорах установлены контроллеры для управления режимами регулирования, подключены датчики мониторинга транспортных потоков и установлены обзорные камеры видеонаблюдения.Датчики, установленные на светофорах, определяют тип автомобиля — легковой или грузовой, его государственный номер, фиксируют скорость движения машин, их количество на полосах. Данные с датчиков и видеокамер в онлайн режиме передаются сотрудникам улан-удэнского ЦОДа ИТС. Информационная система позволяет координировать работу нескольких светофорных объектов в группе.На базе Центра управления ИТС ведется мониторинг общественного транспорта в онлайн-режиме, посредством технологий ГЛОНАСС. Благодаря знанию местоположения каждой подвижной единицы общественного транспорта, стало возможным рассчитывать время прибытия на автобусную или трамвайную остановку. Данные передаются на общедоступные системы, например, 2ГИС, приложение в мобильном телефоне «Умный транспорт» и портал its03.ru, а также на информационное табло на остановках.- Отметим, что в Улан-Удэ с 2024 по 2026 годы планируется дальнейшая модернизация светофорных объектов, установка модуля диспетчерского управления ИТС в условиях чрезвычайных ситуаций, который предназначен для анализа изображений, поступающих от камер видеонаблюдения, и выявления инцидентов, возникающих на улично-дорожной сети. Также будет установлен модуль управления дорожными работами (МУДР), который предназначен для автоматизации деятельности сотрудников служб, содержания дорог в части диспетчерского управления транспортом по эффективному использованию, а также установка станций метеомониторинга, - сообщают в мэрии Улан-Удэ.