В Бурятии прошла массовая проверка водителей

В пятницу на дорогах столицы республики выставили дополнительные экипажи ГИБДД. Полицейские проверили 60 транспортных средств. За нарушения в области дорожного движения к административной ответственности привлекли 11 водителей, в том числе один нарушитель, не имеющий прав управления транспортом.Госавтоинспекция региона напоминает, что профилактические мероприятия и рейды организуются на регулярной основе, в том числе с выездом сотрудников ГИБДД из г. Улан-Удэ в районы республики. Основная цель данных мероприятий – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения и пропаганда соблюдения ПДД.