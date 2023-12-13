Общество 13.12.2023 в 09:47
В Бурятии восстановили движение на подтопленной дороге
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии восстановлено движение на 38-м км автодороги Мурочи - Малая Кудара в Кяхтинском районе. Об этом сообщили в республиканском Минтрансе.
Напомним, вчера из-за выхода воды и наледи на проезжую часть движение транспорта по этому участку было временно ограничено. Работникам дорожной службы пришлось обустраивать объездную дорогу.
Фото: Минтранс Бурятии
Напомним, вчера из-за выхода воды и наледи на проезжую часть движение транспорта по этому участку было временно ограничено. Работникам дорожной службы пришлось обустраивать объездную дорогу.
Фото: Минтранс Бурятии
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