Общество 15.12.2023 в 14:51

В Бурятии автоинспекторы помогли замерзающему сельчанину добраться до дома

В минус 35 мужчина решил пешком дойти из одного села в другое
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии автоинспекторы помогли замерзающему сельчанину добраться до дома
Поздним вечером 14 декабря в Заиграевском районе Бурятии экипаж ДПС обратил внимание на шедшего им навстречу по дороге мужчину. Инспекторы Дмитрий Цыбиков и Зорикто Митыпов поинтересовались, всё ли в порядке у гражданина и куда он направляется в такой мороз. В то время температура на улице опустилась уже ниже -35 градусов.

39-летний сельчанин объяснил, что из поселка Челутай (3 км) идет домой в Ильку. Из 15 километров, которые ему предстояло преодолеть, он уже прошел пять.

«Убедившись, что мужчина не нуждается в медицинской помощи, стражи порядка приняли решение помочь ему добраться до дома, а после продолжили несение службы. Местный житель поблагодарил полицейских, что не оставили его без внимания на зимней дороге», - сообщили в МВД Бурятии.



Фото и видео: МВД Бурятии
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