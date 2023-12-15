В Бурятии автоинспекторы помогли замерзающему сельчанину добраться до дома

«Убедившись, что мужчина не нуждается в медицинской помощи, стражи порядка приняли решение помочь ему добраться до дома, а после продолжили несение службы. Местный житель поблагодарил полицейских, что не оставили его без внимания на зимней дороге», - сообщили в МВД Бурятии.









Поздним вечером 14 декабря в Заиграевском районе Бурятии экипаж ДПС обратил внимание на шедшего им навстречу по дороге мужчину. Инспекторы Дмитрий Цыбиков и Зорикто Митыпов поинтересовались, всё ли в порядке у гражданина и куда он направляется в такой мороз. В то время температура на улице опустилась уже ниже -35 градусов.39-летний сельчанин объяснил, что из поселка Челутай (3 км) идет домой в Ильку. Из 15 километров, которые ему предстояло преодолеть, он уже прошел пять.Фото и видео: МВД Бурятии