Общество 22.12.2023 в 21:07

Региональный избирательный штаб Владимира Путина в Бурятии провел первое заседание

Члены инициативной группы рассказали, почему поддерживают президента

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Региональный избирательный штаб Владимира Путина в Бурятии провел первое заседание
В Бурятии начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина. Возглавила его Татьяна Парпаева – замминистра спорта и молодежной политики республики.

«Сложная политическая, экономическая ситуация, которая сегодня есть в мире, беспрецедентное давление на нашу страну со стороны коллективного Запада, дает нам сегодня право определиться, - говорила она. - Мы все свидетели, насколько меняется Дальний Восток, Дальневосточный федеральный округ, Республика Бурятия, сколько средств выделяется, строятся новые объекты. Это школы, детские сады, больницы, спортивные залы. Очень много программ, в которых сегодня республика выигрывает. Мы буквально на этой неделе запускаем два новых детских лагеря. Мы на следующий год отремонтируем новые пространства для молодежи».

Для Вячеслава Дондокова – депутата Хурала, который также вошел в состав инициативной группы, выдвижение Владимира Путина не стало неожиданностью:

«На самом деле сейчас наша страна находится в непростой ситуации, когда на нас ополчился весь западный мир. И мы, будем откровенно говорить, ведем борьбу со всей Европой практически. Это сложно, это очень ответственно, но это необходимо было сделать. Потому что смотреть на то, как тебя пытаются поставить на колени, заставить выполнять какие-то свои команды, приказы… Поэтому мы сейчас, объединившись всем своим государством, восстановив свою историческую целостность, боремся со всем западом. И что самое важное, я считаю, что мы в этой борьбе побеждаем. Медленно, но уверенно».

К слову, Вячеслав Дондоков на протяжении года руководил полевым госпиталем в зоне СВО, куда отправился добровольцем.

«Я считаю, что в ближайшие годы закончится специальная военная операция, и все наши ребята, которые сейчас воюют, они вернутся. И эти парни будут гарантом справедливости в нашей стране. Это те, кто не побоялся, несмотря ни на что, отправились (большинство из них – добровольно) защищать интересы нашей страны. И это только малая часть нашего населения, - На самом деле не только в Бурятии мы так думаем, а думает так же, как и мы, вся наша страна».

Молодежь республики в штабе представляет член президиума регионального политического совета, руководитель БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Замбал Санжиев:

«Мы как организация, которая изучает историю, видим как страна не сдается, не дает слабину, - говорил он. - Молодежь нашей страны поддерживает выбранный курс».

Выборы президента назначены на весну следующего года: голосование будет идти три дня с 15 по 17 марта.

Теги
выборы президент РФ штаб Бурятия

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