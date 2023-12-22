Общество 22.12.2023 в 21:21
В Улан-Удэ изменится схема движения по трем автобусным маршрутам
В схемы маршрутов №№ 2, 16 и 24 вносятся коррективы в интересах пассажиров
Текст: Номер один
В целях улучшения транспортного обслуживания населения МУП «Городские маршруты» с 25 декабря (понедельник) изменит схему движения по маршрутам №2, №16 и №24, сообщили в администрации Улан-Удэ.
По маршрутам №2, 24 будет продлено движение автобусов среднего класса ПАЗ от остановки «мкр. Южный» до ул. Псковской 139, разворот в районе СНТ «Пищевик».
Кроме того, по маршрутам №16, №24 в связи с открытием нового корпуса школы №55 и детского сада «Елочка» в микрорайоне Забайкальский заезд автобусов до образовательных учреждений, расположенных рядом будет осуществляться в обе стороны.
Отметим, что конечные остановки по маршрутам №2 «Сад Профсоюзник – ост. Птицефабрика», №16 «Элеватор – мкр. Забайкальский» и №24 «ост. Птицефабрика – мкр. Забайкальский» не изменяются.
С графиком движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.
Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.
Фото: ulan-ude-info.ru
По маршрутам №2, 24 будет продлено движение автобусов среднего класса ПАЗ от остановки «мкр. Южный» до ул. Псковской 139, разворот в районе СНТ «Пищевик».
Кроме того, по маршрутам №16, №24 в связи с открытием нового корпуса школы №55 и детского сада «Елочка» в микрорайоне Забайкальский заезд автобусов до образовательных учреждений, расположенных рядом будет осуществляться в обе стороны.
Отметим, что конечные остановки по маршрутам №2 «Сад Профсоюзник – ост. Птицефабрика», №16 «Элеватор – мкр. Забайкальский» и №24 «ост. Птицефабрика – мкр. Забайкальский» не изменяются.
С графиком движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.
Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.
Фото: ulan-ude-info.ru