В Улан-Удэ изменится схема движения по трем автобусным маршрутам

В целях улучшения транспортного обслуживания населения МУП «Городские маршруты» с 25 декабря (понедельник) изменит схему движения по маршрутам №2, №16 и №24, сообщили в администрации Улан-Удэ.По маршрутам №2, 24 будет продлено движение автобусов среднего класса ПАЗ от остановки «мкр. Южный» до ул. Псковской 139, разворот в районе СНТ «Пищевик».Кроме того, по маршрутам №16, №24 в связи с открытием нового корпуса школы №55 и детского сада «Елочка» в микрорайоне Забайкальский заезд автобусов до образовательных учреждений, расположенных рядом будет осуществляться в обе стороны.Отметим, что конечные остановки по маршрутам №2 «Сад Профсоюзник – ост. Птицефабрика», №16 «Элеватор – мкр. Забайкальский» и №24 «ост. Птицефабрика – мкр. Забайкальский» не изменяются.С графиком движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.Фото: ulan-ude-info.ru