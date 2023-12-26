Общество 26.12.2023 в 18:39

Вокзалы ВСЖД встречают пассажиров новогодним убранством

В  Северобайкальске сделать совместные снимки пассажиров приглашает символ грядущего года – дракон
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Вокзалы ВСЖД встречают пассажиров новогодним убранством
В преддверии Нового года вокзалы Восточно-Сибирской железной дороги приобрели праздничный вид. Украшены фасады зданий и внутренние помещения, в залах ожидания установлены новогодние елки и тематические фотозоны, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Так, композиции «Пять минут до 2024» в виде больших часов установлены в Вихоревке и Коршунихе. На вокзалах Нижнеудинск, Новая Чара и Северобайкальск сделать совместные снимки пассажиров приглашает символ грядущего года – дракон. В Таксимо и Усть-Илимске получатся уютные фото у камина. А в Тайшете разместили изящную арку из чертогов Снежной Королевы.

На вокзалах Зима и Падунские Пороги с 29 по 31 декабря пассажиров поздравят Дед Мороз и Снегурочка: тем, кто отправляется в путешествие, они будут вручать сладости и мандарины.

Кроме того, на маршруты по Транссибу и БАМу, создавая новогоднее настроение, выйдут празднично оформленные пригородные поезда. Например, сегодня, 26 декабря, в рейс отправится праздничная электричка сообщением Иркутск-Пассажирский – Зима. Ярко украшенный тысячами лампочек состав из десяти вагонов будет курсировать по маршруту до 14 января.

Пассажиров нескольких пригородных поездов также ждут поздравления и сладкие подарки от сказочных персонажей.

Фото: ВСЖД

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Новый год ВСЖД вокзалы

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