Вокзалы ВСЖД встречают пассажиров новогодним убранством

В преддверии Нового года вокзалы Восточно-Сибирской железной дороги приобрели праздничный вид. Украшены фасады зданий и внутренние помещения, в залах ожидания установлены новогодние елки и тематические фотозоны, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Так, композиции «Пять минут до 2024» в виде больших часов установлены в Вихоревке и Коршунихе. На вокзалах Нижнеудинск, Новая Чара и Северобайкальск сделать совместные снимки пассажиров приглашает символ грядущего года – дракон. В Таксимо и Усть-Илимске получатся уютные фото у камина. А в Тайшете разместили изящную арку из чертогов Снежной Королевы.На вокзалах Зима и Падунские Пороги с 29 по 31 декабря пассажиров поздравят Дед Мороз и Снегурочка: тем, кто отправляется в путешествие, они будут вручать сладости и мандарины.Кроме того, на маршруты по Транссибу и БАМу, создавая новогоднее настроение, выйдут празднично оформленные пригородные поезда. Например, сегодня, 26 декабря, в рейс отправится праздничная электричка сообщением Иркутск-Пассажирский – Зима. Ярко украшенный тысячами лампочек состав из десяти вагонов будет курсировать по маршруту до 14 января.Пассажиров нескольких пригородных поездов также ждут поздравления и сладкие подарки от сказочных персонажей.Фото: ВСЖД