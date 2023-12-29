Общество 29.12.2023 в 09:38

В Бурятии два ДТП произошли на «встречке»

В результате госпитализированы человека, включая водителей, которые не справились с управлением  
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Текст: Номер один
В Бурятии два ДТП произошли на «встречке»
В Бурятии накануне днем в Мухоршибирском районе 45-летний водитель автомобиля «Ниссан» в 5 км от села Бар не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «МАН».

В результате ДТП водитель и 65-летний пассажир «Ниссана» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

А вечером в Прибайкальском районе между селами Таловка и Мостовка 52-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Пежо Боксер» под управлением 53-летнего водителя.



В результате ДТП пострадали оба водителя, с травмами мужчины госпитализированы в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 46 аварий с механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими.
Вчера на территории республики инспекторы ДПС выявили 288 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения.

Фото: ГИБДД
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