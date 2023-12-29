Общество 29.12.2023 в 17:03

В Бурятии муниципальный чиновник обвиняется в служебном подлоге

Он помог известному ученому избежать обязательных работ, к которым того приговорили за пьяную езду
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В Бурятии муниципальный чиновник обвиняется в служебном подлоге
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении помощника главы муниципального образования «Кижингинский сомон», обвиняемого в «служебном подлоге», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2022 года обвиняемый исполнял обязанности главы администрации муниципального образования «Кижингинский сомон». В это время сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в администрацию для отбывания наказания в виде обязательных работ сроком 150 часов направлен известный в республике научный работник, привлеченный к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Муниципальный чиновник из личной заинтересованности не стал привлекать осужденного к труду, а просто внес в табель ложные сведения о выполнении обязательных работ, после чего заверил документ своими подписями, печатью администрации и направил его в уголовно-исполнительную инспекцию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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