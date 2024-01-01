В мэрии Улан-Удэ рассказали о работе транспорта в праздничные дни

В период новогодних праздников с 1 по 8 января автобусы МУП «Городские маршруты будут работать по разным графикам, сообщили в мэрии Улан-Удэ.Так, маршруты №11, 19А, 33А будут работать по графику рабочего дня. Маршруты №134 и 135 - по графику субботнего дня. Маршруты №1, 2, 3, 3А, 4А, 10, 12, 16, 16К, 17, 21А, 24, 26, 27, 27 «Первое поле», 31, 31К, 37, 46А, 59, 92, 95, 95А, 100 работают по графику воскресного (выходного) дня.МУП «Управление трамвая» в период новогодних праздников с 1 по 8 января работает по графику воскресного дня.С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru. Телефон центрального диспетчера МУП «Управления трамвая» 43-41-23.Фото: «Номер один»