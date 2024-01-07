В Улан-Удэ пожарные ликвидировали загорание на территории частного дома

В Улан-Удэ пожарные потушили загорание на территории частного дома. Информация о возгорании поступила вечером 6 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.На момент прибытия первых подразделений к месту вызова - горел гараж, огонь перешел на крышу дома, существовала угроза распространения огня на соседние строения.Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали ему распространиться по всей площади дома. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 63 квадратных метра.Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.Фото: МЧС