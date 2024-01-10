Общество 10.01.2024 в 16:23

Жители района Улан-Удэ получили более 200 штрафов за животных

Около 50 из них касались нарушений правил выпаса скота
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Текст: Андрей Константинов
Жители района Улан-Удэ получили более 200 штрафов за животных
За прошедший год административная комиссия Советского района Улан-Удэ выписала 217 штрафов за нарушения правил выгула домашних животных и 47 штрафов за нарушение правил выпаса скота и содержания домашней птицы.

«Всего в 2023 году комиссией проведено 18 заседаний, рассмотрено 539 материалов об административных правонарушениях и выписано штрафов на сумму более 1,9 рублей. По итогам рассмотрения материалов об административных правонарушениях вынесено 439 штрафов, 25 предупреждений, 69 дел прекращено, 6 - отменено судом», - рассказали в мэрии города.

Власти напоминают, что нарушение правил выгула домашних животных влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 2 до 6 тысяч рублей; на юридических лиц - от 4 до 10 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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