Общество 15.01.2024 в 17:22
В Улан-Удэ огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в ресторане «Бир Хаус»
Площадь пожара составляет 875 квадратных метров, на месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники
Текст: Номер один
В Улан-Удэ огонь охватил кровлю здания пивного ресторана «Бир Хаус». Информация о пострадавших не поступала, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Очевидцы утверждают, что часть крыши обрушилась, пламя уходит на ту часть здания, где расположена стилизованная мельница.
Фото и видео: МЧС
Очевидцы утверждают, что часть крыши обрушилась, пламя уходит на ту часть здания, где расположена стилизованная мельница.
Площадь пожара составляет 875 квадратных метров. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
Фото и видео: МЧС