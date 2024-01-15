Общество 15.01.2024 в 17:22

В Улан-Удэ огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в ресторане «Бир Хаус»

Площадь пожара составляет 875 квадратных метров, на месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в ресторане «Бир Хаус»
В Улан-Удэ огонь охватил кровлю здания пивного ресторана «Бир Хаус». Информация о пострадавших не поступала, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Очевидцы утверждают, что часть крыши обрушилась, пламя уходит на ту часть здания, где расположена стилизованная мельница.

Площадь пожара составляет 875 квадратных метров. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.



Фото и видео: МЧС
Теги
инцидент пожар ресторан

Все новости

Житель Улан-Удэ украл в магазине 18 упаковок сыра
15.01.2024 в 17:52
В Бурятии сельчане жалуются на битком набитые автобусы
15.01.2024 в 17:30
В Улан-Удэ огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в ресторане «Бир Хаус»
15.01.2024 в 17:22
В центре Улан-Удэ начал работу Штаб общественной поддержки
15.01.2024 в 16:53
Жительницу Улан-Удэ обвиняют в смерти сына
15.01.2024 в 16:38
В Улан-Удэ горит пивной ресторан «Бир Хаус»
15.01.2024 в 16:38
В Улан-Удэ ложно минировали больницу
15.01.2024 в 16:18
Монголов позвали в Бурятию для лечения онкологии
15.01.2024 в 16:00
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу в гостинице
15.01.2024 в 15:15
В Бурятии ввели реверсивное движение на федеральной трассе
15.01.2024 в 14:46
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
В Бурятии сельчане жалуются на битком набитые автобусы
Однако перевозчик не хочет увеличить частоту рейсов
15.01.2024 в 17:30
В центре Улан-Удэ начал работу Штаб общественной поддержки
Он поможет общественникам более активно участвовать в жизни республики
15.01.2024 в 16:53
В Улан-Удэ горит пивной ресторан «Бир Хаус»
Из-за пожара уже  закрыто движение трамваев в направлении Мелькомбината
15.01.2024 в 16:38
В Улан-Удэ ложно минировали больницу
Специалисты-взрывотехники Росгвардии не нашли опасных устройств
15.01.2024 в 16:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru