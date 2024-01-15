Общество 15.01.2024 в 18:58
В Улан-Удэ локализован пожар в ресторане «Бир Хаус»
По уточненным данным, площадь пожара составила 525 квадратных метра
Текст: Номер один
Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Улан-Удэ в ресторане «Бир Хаус». По уточненным данным, площадь пожара составила 525 квадратных метра, сообщили в региональном главке МЧС.
Как сообщал «Номер один», огонь охватил кровлю здания пивного ресторана «Бир Хаус» в конце рабочего дня. Информация о пострадавших не поступала.
Первоначально площадь пожара оценивалась в 875 квадратных метров. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
Фото: МЧС
Как сообщал «Номер один», огонь охватил кровлю здания пивного ресторана «Бир Хаус» в конце рабочего дня. Информация о пострадавших не поступала.
Первоначально площадь пожара оценивалась в 875 квадратных метров. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
Фото: МЧС