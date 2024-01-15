Общество 15.01.2024 в 18:58

В Улан-Удэ локализован пожар в ресторане «Бир Хаус»

По уточненным данным, площадь пожара составила 525 квадратных метра
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ локализован пожар в ресторане «Бир Хаус»
Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Улан-Удэ в ресторане «Бир Хаус». По уточненным данным, площадь пожара составила 525 квадратных метра, сообщили в региональном главке МЧС.

Как сообщал «Номер один», огонь охватил кровлю здания пивного ресторана «Бир Хаус» в конце рабочего дня. Информация о пострадавших не поступала.

Первоначально площадь пожара оценивалась в 875 квадратных метров. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

Фото: МЧС
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