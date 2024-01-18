Компания РЖД подкормит северных оленей на хребте Хамар-Дабан в Бурятии

Для поддержки мероприятий по сохранению редких животных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории ОАО «РЖД» закупило навигаторы, нагрудные видеорегистраторы и фотоловушки, сообщили в пресс-службе компании.Оборудование передано в министерства природных ресурсов и экологии двух регионов – Иркутской области и Бурятии. Его будут использовать для дистанционного мониторинга объектов животного мира, патрулирования особо охраняемых природных территорий.Кроме этого, на средства, выделенные РЖД, закуплено 750 кг витаминно-минеральной подкормки для дикого северного оленя. Организована доставка кормовой соли для животных на действующие искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан.Благодаря поддержке РЖД изготовлена и установлена смотровая площадка для наблюдения за животными и экотуризма в Худакском заказнике Хоринского района Бурятии.Мероприятия выполняются в рамках планов дополнительных мер по охране окружающей среды, которые подписаны правительствами Иркутской области и Бурятии.. В XVIII-XIX вв. вид был обычен. Сегодня этот подвид дикого северного оленя редок и занесен в Красную книгу РФ (2021) и Красную книгу Республики Бурятия (2013). За последние 20 лет наблюдается снижение численности оленей на всем ареале популяции. Установлено, что хамар-дабанская группировка деградирует довольно сильно. В Байкальском заповеднике этот вид находится на границе своего восточного ареала, малочислен (до 31 особи с падением численности до 18 особей в 2012 г.). Это единственный вид млекопитающих Байкальского заповедника, который занесён в Красную книгу России.Фото: baikalzapovednik.ru