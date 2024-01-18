Общество 18.01.2024 в 17:51

Компания РЖД подкормит северных оленей на хребте Хамар-Дабан в Бурятии

Она также приобрела оборудование для охраны и патрулирования Байкальской природной территории
A- A+
Текст: Номер один
Компания РЖД подкормит северных оленей на хребте Хамар-Дабан в Бурятии
Для поддержки мероприятий по сохранению редких животных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории ОАО «РЖД» закупило навигаторы, нагрудные видеорегистраторы и фотоловушки, сообщили в пресс-службе компании.

Оборудование передано в министерства природных ресурсов и экологии двух регионов – Иркутской области и Бурятии. Его будут использовать для дистанционного мониторинга объектов животного мира, патрулирования особо охраняемых природных территорий.

Кроме этого, на средства, выделенные РЖД, закуплено 750 кг витаминно-минеральной подкормки для дикого северного оленя. Организована доставка кормовой соли для животных на действующие искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан.

Благодаря поддержке РЖД изготовлена и установлена смотровая площадка для наблюдения за животными и экотуризма в Худакском заказнике Хоринского района Бурятии.
Мероприятия выполняются в рамках планов дополнительных мер по охране окружающей среды, которые подписаны правительствами Иркутской области и Бурятии.

Дикий северный олень алтае-саянской популяции Rangifer tarandus valentinae. В XVIII-XIX вв. вид был обычен. Сегодня этот подвид дикого северного оленя редок и занесен в Красную книгу РФ (2021) и Красную книгу Республики Бурятия (2013). За последние 20 лет наблюдается снижение численности оленей на всем ареале популяции. Установлено, что хамар-дабанская группировка деградирует довольно сильно. В Байкальском заповеднике этот вид находится на границе своего восточного ареала, малочислен (до 31 особи с падением численности до 18 особей в 2012 г.). Это единственный вид млекопитающих Байкальского заповедника, который занесён в Красную книгу России.

Фото: baikalzapovednik.ru
Теги
экология Байкал РЖД

Все новости

В Бурятии фонд «Защитники Отечества» поможет участнику СВО поступить в университет
18.01.2024 в 18:11
В Улан-Удэ мужчина убил сожительницу и всю ночь провел с её трупом
18.01.2024 в 17:57
Компания РЖД подкормит северных оленей на хребте Хамар-Дабан в Бурятии
18.01.2024 в 17:51
В Улан-Удэ школьники позарились на металл
18.01.2024 в 17:06
В Улан-Удэ водитель автобуса вернул горожанке потерянный кошелек
18.01.2024 в 16:35
В Улан-Удэ школьники ходят на уроки в кромешной тьме
18.01.2024 в 16:29
В Монголии изымут землю для строительства нового города Хархорум
18.01.2024 в 16:26
Главу Бурятии просят помочь найти пропавших без вести бойцов
18.01.2024 в 16:03
В Бурятии установили 8 дорожных камер, фиксирующих непристегнутые ремни
18.01.2024 в 15:47
В Улан-Удэ бухгалтер оказалась шустрей мошенников
18.01.2024 в 15:41
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 января

Читайте также
В Бурятии фонд «Защитники Отечества» поможет участнику СВО поступить в университет
Альберт Базаров планирует учиться в БГУ по специальности «лингвистика»
18.01.2024 в 18:11
В Улан-Удэ водитель автобуса вернул горожанке потерянный кошелек
В нем находилась крупная сумма денег
18.01.2024 в 16:35
В Улан-Удэ школьники ходят на уроки в кромешной тьме

Проблема с уличным освещением возникла в мкр. Дивизионный

18.01.2024 в 16:29
В Монголии изымут землю для строительства нового города Хархорум
Ради возрождения столицы страны в ее историческом месте будет изъято почти 190 тыс гектаров земель
18.01.2024 в 16:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru