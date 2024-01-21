Дрова в Улан-Удэ останутся в прошлом

Все к этому шло и уже очень давно: топить дома дровами в наших широтах – уже не необходимость выживания. Сейчас полно альтернативных способов оставаться в тепле. Просто нужно создать для них условия. Правда сегодня жителям переходить на них придется, скорее, из-за отсутствия другого выхода, нежели из-за заботы об экологии.Почти все последнее десятилетие жители Бурятии, и особенно Улан-Удэ, возмущаются двумя вещами: дымом, которым невозможно дышать зимой, и ценами на дрова, которые едва-едва может осилить среднестатистический житель частного сектора.При этом столица республики - своего рода аномалия: в России не так много городов, которые обросли столь большим количеством частных домов деревенского типа. Речь идет о десятках тысяч домовладений. А значит рынок дров это не какая-то локальная история узкого круга жителей, а серьезный пласт общественной жизни Улан-Удэ.Недавно случился ценовой апофеоз на дровяном рынке: в тематических группах по продаже дров появились объявления о том, что их можно купить на поддоне.«Продаются дрова. На одном поддоне почти один «куб» сухих дров. Цена 3800 рублей», - написал продавец.Потенциальные покупатели от такого предложения были не в восторге.«Это кто придумал такое. Опять обман, лишь бы нажиться здесь и сейчас. Позор вам, цена ужас».«Обидно за пенсионеров, которые клюнут на вашу удочку».Конечно, это лишь отдельно взятая ситуация. Но она ярко описывает тенденцию: скоро дрова в Улан-Удэ действительно станут элитным товаром, который по карману лишь владельцам особняков с каминами.Что же делать тем, кто не способен оплатить машину дров? Недавно правоохранители сообщили об инциденте, который частично отвечает на поставленный нами вопрос.Работники Городского лесничества во время дневного рейда обнаружили незаконную рубку неподалеку от садового товарищества «Зенит». Неизвестный повалил и распилил четыре сосны. Представители власти подсчитали: три кубометра равно ущерб более 100 тыс. рублей.Следственно-оперативная группа обнаружила в заснеженном лесу следы от саней, которые и привели полицейских к дому подозреваемого. Им оказался проживающий в прилегающем к лесу частном секторе 27-летний мужчина.Он признался, что еще в конце ноября вырубил и на санях увез домой первую партию деревьев, которые расколол и пустил на дрова. Остальное горожанин планировал забрать позднее.Полицейские изъяли у него последний шанс не замерзнуть зимой – бензопилу и напиленные чурки.Думается, что с подорожанием дров таких случаев станет все больше.Но если для Улан-Удэ эта проблема уже довольно привычная, то сегодня беда пришла и в районы. О ситуации, сложившейся за пределами Улан-Удэнской агломерации, в прошлом году рассказывала депутат Хурала Альбина Ильина.По ее словам, недавно решением суда вся территория от поселка Выдрино до города Бабушкин признана «особо охраняемой зоной». Поэтому заготавливать дрова там нельзя. А покупать другом месте - слишком дорого: за один кубометр просят 4-5 тыс. рублей, а на зиму нужно 15-20 «кубов».Также депутат напомнила, что недавно глава республики принял решение субсидировать покупку дров для некоторых групп населения. Но, по ее мнению, этого недостаточно и нужно работать над этой проблемой на законодательном уровне.Речь идет о постановлении, подписанном Алексеем Цыденовым, о субсидировании закупки дров для отдельных категорий граждан, проживающих в центральной экологической зоне.«Многодетные семьи, инвалиды первой-второй группы, ветераны, семьи участников СВО теперь смогут получить субсидию на доставку дров. В зависимости от расстояния перевозки компенсируем от 1 до 2 тыс. рублей за кубометр. Например, за кубометр дров жители Выдрино смогут компенсировать 2 тыс. рублей. Жители Танхоя, Мишихи, Байкальского (Северо-Байкальский район) - по 1,5 тыс. рублей. А жители Усть-Баргузина, Максимихи, Кабанска, Оймура, Клюевки, Турки, Горячинска, Северобайкальска и многих других - по 1 тыс. рублей. Всего в распоряжении закрепили 76 населенных пунктов ЦЭЗ. Вы знаете, что у нас с этого года полностью запретили заготовку дров в центральной экологической зоне. Людям приходится покупать дрова вне ЦЭЗ и оплачивать их доставку. На законодательном уровне тоже работаем, чтобы разрешить разумную и жизненно важную хозяйственную деятельность, - рассказывал глава региона.Впрочем, как мы уже писали, субсидирование покупки дров кардинально проблему не решит, так как им сможет воспользоваться не все население.Впрочем, Бурятия не единственная в своем роде. Так, пару месяцев назад генпрокурор России Игорь Краснов поручил организовать проверку в связи с информацией в СМИ о росте цен на дрова.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обоснованности установления цен на реализуемое населению древесное топливо, а также принимаемым органами власти мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей. Проверкой также охвачены вопросы целевого расходования выделяемых для этого бюджетных средств, субсидирования стоимости услуг по вырубке насаждений и перевозке лесоматериалов, а также исполнения установленных региональными нормативными правовыми актами требований к заготовке гражданами древесины для собственных нужд. Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период», - сказано в сообщении Генеральной прокуратуры России.И это весьма своевременно, ведь, как выяснилось на одном из хуральских совещаний в прошлом же году, реальных инструментов бороться с ценами, которые устанавливают частники на рынке продажи дров, у республиканских властей практически нет. По действующему законодательству государственному регулированию цен подлежат только хозяйствующие субъекты, в том числе лесхозы. В результате депутаты смогли лишь посоветовать жителям заготавливать дрова заранее, когда цены на них ниже.Возвращаясь в столицу, можно предположить, что власти делают ставку на электроотопление. Которое, по мнению чиновников, должно появиться в большинстве домов частного сектора Улан-Удэ уже в ближайшие годы. После долгих обсуждений «Россети» все же согласились на такую нагрузку при условии, что из бюджета будут выделены миллиарды рублей на реконструкцию обветшалых сетей.Также власти обещают ввести льготные тарифы, но только на электроотопление. И компенсировать приобретение электрокотлов.Но что делать районам, где проблема встает все острее, пока непонятно. Ведь там никаких программ по электроотоплению пока нет, да и разговоров о подобном в коридорах власти не слышно.Фото: «Номер один»