Попрощаться красиво

Время не щадит никого, в особенности домашних животных. Жизнь у «пушистых хвостиков» намного короче людской. Расставаться с любимцем семьи бывает и так морально тяжело, а тут еще хлопоты и вопросы по его погребению. Ведь в Улан-Удэ нет легального кладбища для собак или кошек. Зато появился настоящий Центр ритуальных услуг для домашних животных с красивым названием «Лунный свет».Как выяснилось, «Лунный свет» функционирует в нашем городе почти год. Основателем Центра ритуальных услуг для домашних животных стал выпускник БГСХА Юрий Жигжитов.- В 2023 году у моего близкого друга умерла кошка. За окном стояла дождливая весна, поздний вечер. Выездные ветеринарные службы и похоронное бюро для домашних животных были закрыты. Никто из них по-прежнему не работает после семи вечера. В воздухе повис только один вопрос: «А что делать дальше?». Представьте, в доме лежит мертвый любимый питомец, а помощи в решении этой ситуации нет и в ближайшее время не будет. Поэтому у меня возникла идея создать круглосуточный Центр ритуальных услуг для животных с выездом на дом, - вспоминает Юрий Жигжитов.Еще одним затруднением на тот момент Юрий отметил возможность перевозки тела питомца. Поскольку далеко не у каждого человека есть собственный автомобиль, а пассажиру с умершей собакой в руках таксист вряд ли будет рад.Представитель Центра ритуальных услуг Юрий Жигжитов работает в тандеме с квалифицированным ветеринарным врачом. В перечне предоставляемых услуг есть не только кремация, но и эвтаназия тяжелобольных животных.Ветеринары знают, что избавить питомца от мучений - иногда лучшее, что можно сделать, когда тяжелое заболевание не поддается терапии и состояние животного лишь ухудшается. Принимать решение об усыплении всегда тяжело и больно, но в определенных ситуациях это акт милосердия по отношению к четвероногому другу.Эвтаназия не происходит мгновенно. Первым делом животному ставят наркоз. Он вводит в глубокий сон. Лишь после этого идет препарат, который останавливает работу сердца и дыхания. В такой момент страдающее животное не испытывает ни боли, ни дискомфорта.- Порой не стоит тянуть. Я помню один вызов, в трубку слышу: «Мой пес умирает, можете забрать тело на днях, как он отмучается?». Стал узнавать подробнее, и оказалось, что хозяин ждал, пока собака умрет естественной смертью. Мне удалось договориться о выезде на дом. Там нас поджидал старый, матерый пес. Некая помесь алабая лет 13 - 15. Таких собак с годами чаще всего поражает дисплазия. Он лежал около будки и не мог встать, и это тяжелая картина. Закончилась она усыплением, - рассказывает Юрий Жигжитов.Оказалось, что старенький пес болел несколько месяцев. Возраст быстро дал о себе знать, и в один из дней у четвероногого отказали задние лапы, из-за чего ему приходилось «ходить под себя». С наступлением холодов собака примерзла к собственным испражнениям до такой степени, что не могла сдвинуться с места.- Пес еще был живой, но переместить его уже не представлялось возможным, настолько сильно примерзла шерсть. Не знаю, можно ли было что-то предпринять раньше. Но запускать до такой степени животное неправильно. Если ты владелец животного, то отвечаешь за него и должен решить - облегчить ему мучения или нет, - продолжает Юрий.Помимо этических и моральных норм, согласно вступившему в 2018 году в законную силу ФЗ «Об ответственном обращении с животными», каждый владелец питомца ответственен за его жизнь и здоровье. Но есть и те, кто пренебрегает правилами.- Бывали случаи, когда просили усыпить без веской на то причины. К нам обратилась женщина и рассказала, что ее собачка якобы странно себя ведет. Болеет, агрессивная и т. д. Мы приехали на адрес, осмотрели животное. Полностью здоровое, очень ласковое, молодое. Начали выяснять, в чем дело. Оказалось, что собака досталась новой хозяйке от покойной бабушки и мешала жить. Женщина приукрасила историю, потому что хотела поскорей избавиться от питомца. Мы категорически отказали ей в эвтаназии, посоветовали обратиться в приют или к волонтерам. Взять собаку с собой было некуда, мы ведь не пункт передержки, - говорит Юрий Жигжитов.Центр ритуальных услуг для домашних животных «Лунный свет» предоставляет услугу усыпления исключительно для тяжелобольных животных, имеющих для этого весомые медицинские показания.В Центре ритуальных услуг для домашних животных «Лунный свет» имеются два варианта сжигания тел. Это общая кремация и индивидуальная, с выдачей праха.И выбрать один из них можно в соответствии с материальными возможностями заказчика услуги.В первом случае под действие высоких температур открытого огня попадает определенное количество особей. Кремационная камера рассчитана на 30 - 40 тел. Процедура занимает по времени шесть-семь часов. Во втором случае происходит сжигание лишь одного животного примерно за два часа. После процедуры хозяину возвращают прах, оставшийся от питомца. При желании владельцу предоставляют фото- и видеоотчет, благодаря которому он может быть уверен, что его любимец не выброшен бесследно.- Я хорошо помню выезд за десятилетней овчаркой для индивидуальной кремации. Мужчина ее очень любил. Мы немного пообщались, он рассказал о своем питомце. Это был не просто пес, а настоящий чемпион. Обладатель титулов, грамот и наград. Долгие годы работал в органах внутренних дел, но с годами вышел на пенсию. На стенах висело несколько снимков в рамках. Я так понял, овчарка стала ему и другом, и напарником. По мужчине было видно, что переживал, он сказал: «Это был не просто друг человека, а полноценная часть семьи». В подобные выезды чувствуется, насколько все-таки ценно проведенное время с животным, - делится Юрий Жигжитов.Обращаются в Центр ритуальных услуг для домашних животных «Лунный свет» не только хозяева собак и кошек. Но и просто небезразличные владельцы питомцев, которые передают специалистам тела мертвых животных на кремацию.- Увозил на кремацию мертвого кролика, хорька, даже попугая. Но самым крошечным был хомяк. Я приехал, мне протянули небольшую коробочку. Приоткрыл посмотреть, а там хомячок. Это врезалось в память, - рассказывает Юрий Жигжитов.Владельцы домашних животных воспринимают своих питомцев как полноценных членов семьи. В связи с чем испытывают при смерти любимцев огромное горе. Однако чувство потери не должно помешать разумно отнестись к ликвидации тела.Казалось бы, для будущей могилки подойдет любой обособленный участок на заднем дворе, укромный закуток позади многоквартирного дома или же густо поросший лесок. Но мало кто знает, что законодательство РФ запрещает самовольное захоронение тел животных. Нарушителям грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц он начинается от полумиллиона.Помимо кремации еще одним легальным вариантом ликвидации трупа животного является скотомогильник. Это глубокие бетонные колодцы, куда массово сбрасывают трупы животных. После чего они разлагаются в одной куче. Спустя время к перегнившим особям добавляют новых или же консервируют забитый битком колодец.- Заниматься самовольным захоронением умерших животных категорически запрещено. Тела нельзя закапывать в пределах городской черты, вблизи водоемов, на свалках, полигонах, а также просто выбрасывать в мусорные контейнеры. Потому что каким бы любимым для вас ни было животное, оно является биологическими отходами, представляющими угрозу для окружающей среды. Существует более 20 болезней, общих для человека и животного. В качестве примера можно вспомнить недавнюю вспышку бруцеллеза, - отмечает Юрий Жигжитов.Для людей места захоронений специализированные. Они находятся сугубо в отведенных местах, а сам процесс погружения тела в землю производится на внушительную глубину. Касаемо домашних животных, то вряд ли хозяин будет закапывать его глубже, чем на 40 - 60 см. Гарантии того, что животное закончило свое существование без наличия разного рода инфекций, нет. Впоследствии тело питомца могут раскопать иные животные, а после распространить инфекцию по всему городу.Именно поэтому кремация животных после их смерти является единственно безопасным и современным способом захоронения. Она проходит под действием высоких температур открытого огня. После такого воздействия останки превращаются в пепел, который уже не представляет опасности для окружающей человека среды.Фото: pixabay.com