Общество 20.01.2024 в 12:36

В Улан-Удэ кондуктор и водитель маршрутки наказали подростков за безбилетный проезд

Инцидент произошел на маршруте №95

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ кондуктор и водитель маршрутки наказали подростков за безбилетный проезд

Вчера, 19 января, около 18.00 на ост. Элеватор в маршрутку сели двое подростков 14 лет и намеревались выйти на ост. «Автовокзал». Когда они собирались выходить, их не выпустили из маршрутки из-за того, что они не смогли доказать факт оплаты.

Подростки утверждали, что они перевели оплату за проезд по номеру телефона, но он разрядился и ребята не смогли доказать, что оплатили проезд, когда хотели выйти на своей остановке.

На видео, которое разместил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» слышно, что кондуктор кричит на детей и грозится, что не выпустит ребят из автобуса до конечной остановки.

Другие пассажиры предложили оплатить проезд за подростков, но кондуктор была категорична и твердила, что подобных пассажиров бывает много.

- Вы знаете, сколько таких? – возмущалась кондуктор. – Потому что дети уже обнаглели!

Женщина добавила, что у неё есть внуки такого же возраста, но они оплачивают проезд.

Водитель и кондуктор в итоге довезли ребят с ост. «Автовокзал» до ост. «Титан-квартал» на ул. Мокрова. Автор попавшего в сеть видео заплатила за проезд ребят. На остановке «Титан-квартал» дети пересели на муниципальный автобус по маршруту 95 и водитель довёз бесплатно до их остановки.

О произошедшем высказался водитель маршрутки, в которой ехали школьники.

«Дети не оплатили, сказали, что денег нет. Мы им сказали дать номер родителей. Хотели доехать до конечной, зарядить их телефоны. По дороге стали заряжать телефон, хотели доехать и связаться с родителями. Почему кто-то решил, что их выгоняют? На детей никто не орал. Молодежь вообще часто не оплачивает проезд. Выходят по 4-5 человек, говорят: «Мы оплатили», но смотришь в телефон и ничего нет. Водитель не может успеть везти всех, рассчитать и проверить телефон».

Мнения горожан относительно поведения водителя и детей разделились.

«Мне кажется, нужно работать в этом направлении, защищать интересы детей (подростков до 18 лет в том числе) в общественном транспорте. Чтобы водители не действовали в нарушение федерального закона. Ведь сколько было случаев по России, что водители высаживали детей в мороз или увозят до конечной дабы проучить, в итоге дети с неблагоприятным исходом. Почему водители общественного транспорта не знают законов».

«Нормальный человек, который реально любит детей, узнал бы как связаться с их родителями, позвонил бы им и сообщил бы о поведении их деток. А так что за отношение к водителю, он что у вас раб, за 30 р должен все терпеть? Пассажиры должны уважительно относиться к водителям. И транслировать это детям. Тогда и не будет таких ситуаций».



Фото: "Номер один"

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