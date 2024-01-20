В Улан-Удэ прорвало трубу с горячей водой

В 22.30 19 января прорвало теплотрассу около д. 28 на первом участке ст. Дивизионная. По дороге разлились потоки горячей воды.

«Вследствие порыва произошло падение уровня воды в резервуарах котельной № 517 ст. Дивизионная, в 03:30 ночи произошел останов котельной №517. В связи с чем отключили от теплоснабжения потребителей 16 многоквартирных жилых домов», - сообщается в оперативной сводке по городу.

В 04.05 аварийная бригада отключила дом №28 ст. Дивизионная от теплоснабжения, в 04:14 запустили насос на котельной КЭЧ, уровень воды восстанавливается. В 04:20 котельная №517 ст. Дивизионная запущена в работу. Работы по устранению течи около д. 28 1-ого участка ст. Дивизионная продолжаются.



