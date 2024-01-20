Общество 20.01.2024 в 13:34

Жительницы Улан-Удэ возмущаются дорогими быстро увядающими букетам

Горожанки раскритиковали популярный цветочный магазин

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Текст: "Номер один"
Жительницы Улан-Удэ возмущаются дорогими быстро увядающими букетам

В паблике «Отзывы 03» горожанка оставила отзыв на букет из популярной сети цветочных салонов в Улан-Удэ.

«12 января муж купил «шедевр» в магазине у бессовестных продавцов. Колхозная сборка, собрали в цветную корзину всё, что валялось - старое, сгнившее и не нужное, залили какой-то серебрянкой. В этой солянке совместили несовместимое. Бамбук, какие-то хвойные ветки, хризантемы, окрашенные в синий и розовый, кустовые розы, видавшие виды, и прочая ерунда, которая между собой никак не вяжется. Устаревшая корзинка, какая-то шуршащая розовая плёнка. Никаких курсов продавцы не проходят, флористов там нет. Такие композиции нигде не делают уже лет 20. Так обидно и за мужчин, и за девушек. Ваши цветы даже сутки не простояли, более того, содержимое корзины завоняло на следующий день и отправилось в помойку. Хотя надо было привезти обратно. И не надо сейчас писать, что их заморозили», - написала возмущенная улан-удэнка.

Мнения пользователей разделились. Одни пишут, что «готовые букеты и композиции всегда и у всех из старых цветов. Это бизнес такой».

«Там всегда так и с плесенью даже порой, если цветы в корзине, они стоят максимум дня три при соблюдении всех тонкостей».

«Читаю, и в раздумьях, только что заказала букет на день рождения дочери с доставкой и мне уже нужно расстраиваться?»

«Мне как-то муж принёс такое! Унесла обратно в магазин и хотела на голову надеть продавщице эту корзину! Я прямо орала в магазине! 6000 за корзину с плесневеющей травой, засохшими цветами».

Другим горожанкам с букетами повезло больше.

«Отличные букеты собирают девочки. Всегда предлагают самые свежие цветы. Спасибо им огромное!».

«Всегда свежие цветы попадались и букеты делают шикарные».


Фото: "Номер один"

 

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цветы букет магазин отзыв

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