Общество 22.01.2024 в 16:18
В больницу Улан-Удэ поступила новая техника
БСМП пополнилась наркозно-дыхательными аппаратами
Текст: Евгения Гармаева
В отделение анестезиологии и реанимации Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова поступили новые наркозно-дыхательные аппараты. Оборудование приобретено при поддержке минздрава РБ.
Фото: РК БСМП им. В.В. Ангапова
В новых аппаратах имеется газоанализатор, позволяющий контролировать концентрацию газа в крови пациента во время операции. Аппарат экспертного класса будет работать на сложных нейрохирургических операциях при оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
«Шесть новых аппаратов, один из которых экспертного класса, будут помогать анестезиологам на травматологических, нейрохирургических и экстренных хирургических операциях, а также на операциях отделения гнойной хирургии»,
- рассказали в БСМП.
Оборудование уже прошло необходимые проверки и будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.
«Наше отделение получило новейшее оборудование в новом году, что позволит нам перейти на новый уровень оказания анестезиологической помощи пациентам»,
- говорит Цырен Норбоев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации БСМП.
Фото: РК БСМП им. В.В. Ангапова