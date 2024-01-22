Общество 22.01.2024 в 16:18

В больницу Улан-Удэ поступила новая техника

БСМП пополнилась наркозно-дыхательными аппаратами
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Текст: Евгения Гармаева
В больницу Улан-Удэ поступила новая техника
В отделение анестезиологии и реанимации Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова поступили новые наркозно-дыхательные аппараты. Оборудование приобретено при поддержке минздрава РБ.

«Шесть новых аппаратов, один из которых экспертного класса, будут помогать анестезиологам на травматологических, нейрохирургических и экстренных хирургических операциях, а также на операциях отделения гнойной хирургии»,

 - рассказали в БСМП.
В новых аппаратах имеется газоанализатор, позволяющий контролировать концентрацию газа в крови пациента во время операции. Аппарат экспертного класса будет работать на сложных нейрохирургических операциях при оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

«Наше отделение получило новейшее оборудование в новом году, что позволит нам перейти на новый уровень оказания анестезиологической помощи пациентам», 

- говорит Цырен Норбоев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации БСМП.
Оборудование уже прошло необходимые проверки и будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.


Фото: РК БСМП им. В.В. Ангапова
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