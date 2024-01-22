В Улан-Удэ ликвидировано загорание в торговом центре «Мёд»

Информация о загорании тепловой завесы во входной группе в торговом центре «мёд» (110-й микрорайон) поступила на телефон пожарной охраны сегодня вечером. На место выехали силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.Около 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар на площади 3 квадратных метра, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Силами администрации из ТЦ были эвакуированы более 70 человек. По предварительным данным пострадавших нет.На месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается.Фото: МЧС