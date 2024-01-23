В пригороде Улан-Удэ открылась новая школа

- Школа в селе Сотниково – это первая школа, которую мы открываем в 2024 году. Впереди у нас еще в строительстве еще немало объектов по всей республике. Именно в этой школе по просьбе местных жителей сделан упор на спортивные площадки, построили для ребят футбольное поле с искусственным покрытием, отдельно волейбольная и баскетбольная площадки, спортивный зал внутри школы. Кабинеты физики, химии и так далее оборудованы всем необходимым, самое главное, решен вопрос третьей смены. Все это сделано благодаря поддержке нашего президента. Работу продолжим, у нас сохраняются вопросы по капитальному ремонту школ, вступаем в практическую реализацию мастер плана, продолжим программу по развитию сельских территорий, в общем, работы много, - отметил Алексей Цыденов.





Новая школа построена по современным стандартам в три этажа. На первом этаже расположены три кабинета начальных классов, кабинеты математики, химии с лаборантской, мастерские деревообработки и металлообработки, столовая, учительская начальных классов, гардеробные и медицинский блок. На втором этаже игровая для начальных классов, кабинеты физики и астрономии с лаборантской, географии, музыки и ИЗО, два кабинета иностранного языка, актовый зал на 110 мест, спортивный зал с тренерской и душевыми, кабинет кройки, шитья и кулинарии. На третьем этаже - библиотека с читальным залом на 20 посетителей, два кабинета информатики с лаборантской, кабинеты биологии, истории, русского языка и литературы, административные кабинеты, кабинеты логопеда и психолога, кабинет социального педагога, учительская старших классов.





На территории школы расположен спортивный комплекс, состоящий из футбольного поля, покрытого зеленой искусственной травой, беговой дорожки, волейбольной и баскетбольной площадок, детской площадки, зоны отдыха.





В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии по национальному проекту «Образование» открылась новая школа на 250 мест. 22 января её посетил глава республики Алексей Цыденов.- До открытия новой школы, в существующем здании училось порядка 2 тысяч детей. Говорим спасибо персоналу сотниковской школы, перегруженность была колоссальная. Теперь эти проблемы решены. За последнее время только в одном Иволгинском районе построено 6 школ. Теперь запускаем череду открытия детских садов – всего в Иволгинском районе до конца этого года их будет открыто четыре. За год это 9,6 млрд инвестиций, а с учетом строительства подъездных дорог к каждой школе по поручению главы Бурятии – это более 10 млрд инвестиций. Мало это или много видно, например, в сравнении с 2017 годом, когда на всю Бурятию за год выделялось 1,7 млрд инвестиций. Все это мы получили благодаря поддержке президента России, реализации федеральных программ, - сказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.Фото: пресс-служба правительства Бурятии