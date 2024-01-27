В Горячинске открылся термальный бассейн под открытым небом

В курорте Горячинск состоялось открытие нового термального бассейна под открытым небом. Его благоустройство стало возможным благодаря поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированным Президентом России Владимиром Путиным, сообщает минтуризма Бурятии.В 2023 году курорт «Горячинск» выиграл грант на благоустройство термального бассейна, на эти средства было закуплено оборудование для его круглогодичного использования.По словам министра туризма Бурятии - Алдара Доржиева, посещать его смогут не только отдыхающие на курорте, но и все гости байкальского побережья.⁃ Кремниевая вода очень мягкая и живая, оказывает омолаживающий эффект. Этим наблюдением поделились отдыхающие на курорте, - делится Алдар Джангарович. - Уверен, что новый термальный бассейн в Горячинске станет новой точкой притяжения для жителей и гостей нашей республики!Фото: минтуризма Бурятии.