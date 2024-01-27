Общество 27.01.2024 в 14:14

В Горячинске открылся термальный бассейн под открытым небом

Новый объект притяжения возвели на деньги от выигранного гранта
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Горячинске открылся термальный бассейн под открытым небом
В курорте Горячинск состоялось открытие нового термального бассейна под открытым небом. Его благоустройство стало возможным благодаря поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированным Президентом России Владимиром Путиным, сообщает минтуризма Бурятии.

В 2023 году курорт «Горячинск» выиграл грант на благоустройство термального бассейна, на эти средства было закуплено оборудование для его круглогодичного использования.

По словам министра туризма Бурятии - Алдара Доржиева, посещать его смогут не только отдыхающие на курорте, но и все гости байкальского побережья.

 ⁃ Кремниевая вода очень мягкая и живая, оказывает омолаживающий эффект. Этим наблюдением поделились отдыхающие на курорте, - делится Алдар Джангарович. - Уверен, что новый термальный бассейн в Горячинске станет новой точкой притяжения для жителей и гостей нашей республики!

Фото: минтуризма Бурятии.

Теги
горячинск

Все новости

В Бурятии две женщины погибли на пожарах из-за курения
27.01.2024 в 14:20
Мошенники добрались до ректора ВСГУТУ
27.01.2024 в 14:17
В Горячинске открылся термальный бассейн под открытым небом
27.01.2024 в 14:14
В Бурятии спасатели нашли тело пропавшего мужчины в Байкале
27.01.2024 в 14:11
За сокрытие номеров автомобилей будут лишать прав на 1,5 года
27.01.2024 в 12:00
В Бурятии почтовые отделения превратят в мини-МФЦ
27.01.2024 в 10:00
Бакланов в Бурятии пока оставили в покое
27.01.2024 в 08:00
В автошколах Улан-Удэ вскрылась дискриминация
27.01.2024 в 07:00
«Его спас брат»
27.01.2024 в 03:04
Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра
26.01.2024 в 19:05
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
Бакланов в Бурятии пока оставили в покое
Вместо этого власти взялись за пернатых вокруг птицефабрики
27.01.2024 в 08:00
В автошколах Улан-Удэ вскрылась дискриминация
Людям старше 45 лет отказывают в обучении
27.01.2024 в 07:00
«Его спас брат»
В Новосибирске парня затянуло в шлифовальный станок

27.01.2024 в 03:04
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
Он приехал в республику, чтобы устроиться на работу
26.01.2024 в 17:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru