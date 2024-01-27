Общество 27.01.2024 в 14:14
В Горячинске открылся термальный бассейн под открытым небом
Новый объект притяжения возвели на деньги от выигранного гранта
Текст: Станислав Сергеев
В курорте Горячинск состоялось открытие нового термального бассейна под открытым небом. Его благоустройство стало возможным благодаря поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированным Президентом России Владимиром Путиным, сообщает минтуризма Бурятии.
В 2023 году курорт «Горячинск» выиграл грант на благоустройство термального бассейна, на эти средства было закуплено оборудование для его круглогодичного использования.
По словам министра туризма Бурятии - Алдара Доржиева, посещать его смогут не только отдыхающие на курорте, но и все гости байкальского побережья.
⁃ Кремниевая вода очень мягкая и живая, оказывает омолаживающий эффект. Этим наблюдением поделились отдыхающие на курорте, - делится Алдар Джангарович. - Уверен, что новый термальный бассейн в Горячинске станет новой точкой притяжения для жителей и гостей нашей республики!
Фото: минтуризма Бурятии.
В 2023 году курорт «Горячинск» выиграл грант на благоустройство термального бассейна, на эти средства было закуплено оборудование для его круглогодичного использования.
По словам министра туризма Бурятии - Алдара Доржиева, посещать его смогут не только отдыхающие на курорте, но и все гости байкальского побережья.
⁃ Кремниевая вода очень мягкая и живая, оказывает омолаживающий эффект. Этим наблюдением поделились отдыхающие на курорте, - делится Алдар Джангарович. - Уверен, что новый термальный бассейн в Горячинске станет новой точкой притяжения для жителей и гостей нашей республики!
Фото: минтуризма Бурятии.
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