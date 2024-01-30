Общество 30.01.2024 в 09:34

В Бурятии выжил 13-летний школьник, чью голову проткнуло вилами

Подросток пережил кому и даже не мог говорить, а сейчас вернулся к обычной жизни
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии выжил 13-летний школьник, чью голову проткнуло вилами

В Детской республиканской клинической больнице рассказали невероятную историю, которая произошла с юным жителей села Оймур, Кабанского района. Благодаря целой команде медработников, школьник не только выжил после страшной травмы, но и вернулся к обычной жизни спустя 3 месяца.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе. Родители с детьми убирали сено, готовясь к зимнему сезону, ничего не предвещало беды. 13-летний Артём стоял на машине, утрамбовывал траву и по неосторожности напоролся на вилы. Уборочный инвентарь вошел в орбиту левого глаза с выходом в затылочной области, чудом не задев глаз. Подросток получил внутричерепную и открытую проникающую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, моторную афазию (утрата речевых функций – прим.ред.) и т.д.

«Мы сначала не поняли, что произошло. Он резко упал, стал терять сознание, потом приходил в себя, но речь сразу потерялась, он не говорил. Мы обратились в районную больницу, оттуда бригадой санавиации нас доставили в ДРКБ. Врачи сработали быстро, слаженно, без лишних движений, но для меня это время показалось вечностью. И все, что я могла - это молиться», - рассказала Галина, мама мальчика.

Ребенка госпитализировали в отделении анестезиологии и реанимации ДРКБ. Он находился в тяжелом состоянии, ребенка ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики оказывали все необходимое лечение, провели консилиум врачей и решили не прибегать к хирургическому вмешательству. Обошлось без операции. Спустя время Артём пришел в сознание.

«Когда Артём очнулся, он не мог говорить. Ему задавали вопросы, а он молчал. Только глазами показывал, что понимает, когда ему задают вопросы. Пригласили грамотного логопеда — Ларису Александровну (Дабасамбуевну) Цыбыктарову. Они не просто учили звуки, а делали массаж языка, массаж мышц лица. Мы очень быстро увидели результат», - говорит мама Артёма.

На второй день после одного логомассажа, Артем сказал одно слово, на третий день стал говорить отдельные слова, через неделю появилась фазовая речь, через 20 дней речь восстановилась. Помимо логомассажа в коррекционной работе использовались: Су-Джок терапия (метод точечного воздействия на кисть и стопу), тонинг (техника исцеления звуком), запуск речи, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, нейрогимнастика. Все методики проводились ежедневно на протяжении 20 дней восстановления и реабилитации во время нахождения Артёма в отделении травматологии и ортопедии и, далее, в отделении медицинской реабилитации №3 по ул. Модогоева, где Артём прошел двухнедельный курс реабилитации.

«Хочу сказать слова благодарности главному врачу Анатолию Валерьевичу Дмитриеву, нейрохирургу Денису Алексеевичу Ковальчуку за такие грамотные действия, за то, что я жив. И отдельное спасибо логопеду Ларисе Александровне, благодаря ей я могу разговаривать. Теперь все хорошо. Сейчас читаю, пишу, развитие хорошее. Хочу сказать всем врачам и медсестрам отделению медреабилитации и психологу большое спасибо», - сказал сам Артём.

После выписки Артёму предстоит пройти еще несколько видов обследований. А пока динамика только положительная.

«Спасибо нашим врачам, что я каждый день могу обнять, поцеловать своего сына. Это такое счастье», - поделилась своими эмоциями Галина Гавриловна.


Фото: ДРКБ

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дркб школьники сенокос

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