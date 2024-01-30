В Бурятии выжил 13-летний школьник, чью голову проткнуло вилами

В Детской республиканской клинической больнице рассказали невероятную историю, которая произошла с юным жителей села Оймур, Кабанского района. Благодаря целой команде медработников, школьник не только выжил после страшной травмы, но и вернулся к обычной жизни спустя 3 месяца.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе. Родители с детьми убирали сено, готовясь к зимнему сезону, ничего не предвещало беды. 13-летний Артём стоял на машине, утрамбовывал траву и по неосторожности напоролся на вилы. Уборочный инвентарь вошел в орбиту левого глаза с выходом в затылочной области, чудом не задев глаз. Подросток получил внутричерепную и открытую проникающую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, моторную афазию (утрата речевых функций – прим.ред.) и т.д.

«Мы сначала не поняли, что произошло. Он резко упал, стал терять сознание, потом приходил в себя, но речь сразу потерялась, он не говорил. Мы обратились в районную больницу, оттуда бригадой санавиации нас доставили в ДРКБ. Врачи сработали быстро, слаженно, без лишних движений, но для меня это время показалось вечностью. И все, что я могла - это молиться», - рассказала Галина, мама мальчика.



«Когда Артём очнулся, он не мог говорить. Ему задавали вопросы, а он молчал. Только глазами показывал, что понимает, когда ему задают вопросы. Пригласили грамотного логопеда — Ларису Александровну (Дабасамбуевну) Цыбыктарову. Они не просто учили звуки, а делали массаж языка, массаж мышц лица. Мы очень быстро увидели результат», - говорит мама Артёма.



«Хочу сказать слова благодарности главному врачу Анатолию Валерьевичу Дмитриеву, нейрохирургу Денису Алексеевичу Ковальчуку за такие грамотные действия, за то, что я жив. И отдельное спасибо логопеду Ларисе Александровне, благодаря ей я могу разговаривать. Теперь все хорошо. Сейчас читаю, пишу, развитие хорошее. Хочу сказать всем врачам и медсестрам отделению медреабилитации и психологу большое спасибо», - сказал сам Артём.



Ребенка госпитализировали в отделении анестезиологии и реанимации ДРКБ. Он находился в тяжелом состоянии, ребенка ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики оказывали все необходимое лечение, провели консилиум врачей и решили не прибегать к хирургическому вмешательству. Обошлось без операции. Спустя время Артём пришел в сознание.На второй день после одного логомассажа, Артем сказал одно слово, на третий день стал говорить отдельные слова, через неделю появилась фазовая речь, через 20 дней речь восстановилась. Помимо логомассажа в коррекционной работе использовались: Су-Джок терапия (метод точечного воздействия на кисть и стопу), тонинг (техника исцеления звуком), запуск речи, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, нейрогимнастика. Все методики проводились ежедневно на протяжении 20 дней восстановления и реабилитации во время нахождения Артёма в отделении травматологии и ортопедии и, далее, в отделении медицинской реабилитации №3 по ул. Модогоева, где Артём прошел двухнедельный курс реабилитации.После выписки Артёму предстоит пройти еще несколько видов обследований. А пока динамика только положительная.«Спасибо нашим врачам, что я каждый день могу обнять, поцеловать своего сына. Это такое счастье», - поделилась своими эмоциями Галина Гавриловна.